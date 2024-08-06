Чистка и обрезка: 4 неотложных задачи для помидоров в августе

Сейчас томатам в огороде требуется особый уход, чтобы они могли вызреть и порадовать хозяев богатым урожаем. Опытные дачники знают, какие обязательные действия нужно предпринять в августе, чтобы сохранить помидоры.
Удалите все нижние листья
Первое, что нужно сделать с помидорными кустами в августе - это тщательно их прочистить, удалив все нижние листья. Эта мера поможет улучшить доступ воздуха к стволам и плодам, а также предотвратить распространение грибковых заболеваний. Сухие, больные или повреждённые листья также лучше удалить.
Уберите все побеги, отплодоносившие
Следующим шагом будет удаление всех отплодоносивших побегов и веток. Их можно легко определить по наличию созревших помидоров. Обрезка таких элементов растений стимулирует куст направить все силы на дозревание оставшихся плодов, а не на формирование новых бутонов.
Подвяжите тяжёлые кисти
Чтобы уберечь помидоры от деформации и разрывов, тяжелые кисти с плодами необходимо аккуратно подвязать к опорам. Это поддержит ветки и сохранит товарный вид ягод.
Удалите поврежденные плоды
Все повреждённые, больные или недозревшие плоды нужно немедленно удалить. Они могут стать источником инфекции и негативно повлиять на остальные помидоры.
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