Чистка и обрезка: 4 неотложных задачи для помидоров в августе

Сделайте это, и ваши помидоры порадуют отличным урожаем

Сейчас томатам в огороде требуется особый уход, чтобы они могли вызреть и порадовать хозяев богатым урожаем. Опытные дачники знают, какие обязательные действия нужно предпринять в августе, чтобы сохранить помидоры.

Удалите все нижние листья

Первое, что нужно сделать с помидорными кустами в августе - это тщательно их прочистить, удалив все нижние листья. Эта мера поможет улучшить доступ воздуха к стволам и плодам, а также предотвратить распространение грибковых заболеваний. Сухие, больные или повреждённые листья также лучше удалить.

Уберите все побеги, отплодоносившие

Следующим шагом будет удаление всех отплодоносивших побегов и веток. Их можно легко определить по наличию созревших помидоров. Обрезка таких элементов растений стимулирует куст направить все силы на дозревание оставшихся плодов, а не на формирование новых бутонов.

Подвяжите тяжёлые кисти

Чтобы уберечь помидоры от деформации и разрывов, тяжелые кисти с плодами необходимо аккуратно подвязать к опорам. Это поддержит ветки и сохранит товарный вид ягод.

Удалите поврежденные плоды

Все повреждённые, больные или недозревшие плоды нужно немедленно удалить. Они могут стать источником инфекции и негативно повлиять на остальные помидоры.