Выращивание помидоров на даче - занятие увлекательное, но иногда бывает и хлопотное. Ведь так хочется дождаться первого урожая как можно быстрее! К счастью, есть несколько действенных хитростей, которые помогут ускорить созревание томатов. И не все дачники о них знают.
- Укорачивание стебля. Эта простая процедура заключается в регулярном прищипывании верхушек растений. Это стимулирует куст направить больше сил на формирование плодов, а не на рост длины стебля. В результате томаты начинают быстрее созревать.
- Притенение. Прямые солнечные лучи, особенно в жару, могут замедлять рост и развитие помидоров. Поэтому стоит слегка притенять грядки, накрыв их легкой затеняющей сеткой или установив над ними небольшой навес. Это создаст более комфортные условия для растений.
- Подкормка борной кислотой. Борная кислота - важный микроэлемент, который ускоряет завязывание и созревание плодов. Достаточно пару раз за сезон провести внекорневую подкормку этим веществом, чтобы заметно ускорить поспевание томатов.
Комплексное применение этих нехитрых приемов поможет вам значительно приблизить момент сбора первого урожая помидоров. Так что обязательно воспользуйтесь этими хитростями на своё дачном участке!
Фото: Yesydrodriguez.
Axios: Блинкен заявил в G7 о возможной атаке Ирана на Израиль в понедельник
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил главам Министерств иностранных дел государств неформального международного клуба G7, что есть вероятность того, что нападение Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю начнётся уже в понедельник. Об этом информирует американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники.
Посол: РФ надеется, что визиты ее военных кораблей в Венесуэлу продолжатся
Столица Российской Федерации с учётом активного развития военного и военно-технического сотрудничества со столицей и крупнейшим городом Боливарианской Республики Венесуэла выразила надежду на продолжение посещений судами флота РФ портов, которые принадлежат этому государству в северной части Южной Америки. Об этом информировал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Юлия Власова подтвердила отношения с Джонни Деппом
28-летняя девушка Юлия Власова впервые разместила в социальных сетях фотографии с 61-летним голливудским актером Джонни Деппом.
Павел Деревянко рассказал, что его девушка очень ревнивая
48-летний российский актёр Павел Деревянко познакомился с дизайнером одежды Зоей Фуць в 2021 году. Несмотря на то, что пара три года в отношениях, они пока не спешат официально оформлять отношения, возможно из-за ревности подруги актёра.