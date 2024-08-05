Дачники, обратите внимание! Хитрости для быстрого поспевания томатов

Не все знают об этих трюках для ускорения созревания помидоров

Выращивание помидоров на даче - занятие увлекательное, но иногда бывает и хлопотное. Ведь так хочется дождаться первого урожая как можно быстрее! К счастью, есть несколько действенных хитростей, которые помогут ускорить созревание томатов. И не все дачники о них знают.

Укорачивание стебля. Эта простая процедура заключается в регулярном прищипывании верхушек растений. Это стимулирует куст направить больше сил на формирование плодов, а не на рост длины стебля. В результате томаты начинают быстрее созревать. Притенение. Прямые солнечные лучи, особенно в жару, могут замедлять рост и развитие помидоров. Поэтому стоит слегка притенять грядки, накрыв их легкой затеняющей сеткой или установив над ними небольшой навес. Это создаст более комфортные условия для растений. Подкормка борной кислотой. Борная кислота - важный микроэлемент, который ускоряет завязывание и созревание плодов. Достаточно пару раз за сезон провести внекорневую подкормку этим веществом, чтобы заметно ускорить поспевание томатов.

Комплексное применение этих нехитрых приемов поможет вам значительно приблизить момент сбора первого урожая помидоров. Так что обязательно воспользуйтесь этими хитростями на своё дачном участке!

Фото: Yesydrodriguez.