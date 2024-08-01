Как распознать и устранить недостаток бора у томатов

Бор относится к важным микроэлементам, необходимым для нормального роста и развития томатов. Его недостаток в почве или недостаточное усвоение растениями может приводить к снижению урожайности и ухудшению качества плодов. Как определить нехватку бора у помидоров и что делать в такой ситуации?
Признаки дефицита бора у томатов
Внешние признаки недостатка бора у томатов довольно отчетливые, поэтому их легко распознать. Вот основные симптомы:
Внешние признаки недостатка бора у томатов довольно отчетливые, поэтому их легко распознать. Вот основные симптомы:
- Деформация листьев. Они становятся волнистыми, скрученными или гофрированными. Края листовых пластин утолщаются.
- Замедление роста. Растения отстают в развитии, отмечается карликовость и утолщение стеблей.
- Засыхание и отмирание верхушек. На побегах наблюдается усыхание и отмирание верхних листьев и точек роста.
- Нарушение цветения и плодоношения. Цветки опадают, а завязавшиеся плоды часто деформированы и растрескиваются.
- Загнивание плодов. На недозревших томатах могут появляться вдавленные коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются.
Если вы заметили эти признаки, значит, томаты испытывают дефицит бора и нуждаются в незамедлительной подкормке.
Как устранить нехватку бора у томатов
Для устранения нехватки бора применяйте следующие меры:
- Подкормка бором. Обработайте растения раствором борной кислоты или комплексными удобрениями, содержащими бор. Норма внесения - 10-15 г борной кислоты или 30-50 г комплексного удобрения на 10 л воды.
- Обогащение почвы. Перекопайте приствольные круги с добавлением бората натрия, суперфосфата или органических удобрений, богатых бором.
- Профилактическая обработка. В начале вегетации опрыскивайте кусты томатов 1%-ным раствором борной кислоты, чтобы предупредить дефицит элемента.
- Регулярный контроль. Следите за состоянием растений и своевременно реагируйте на первые признаки недостатка бора.
Своевременная диагностика и устранение нехватки бора у томатов позволит вам вырастить обильный, вкусный и качественный урожай.
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