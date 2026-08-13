Этот продукт помогает печени избавляться от лишнего жира: многие едят его совсем не в том виде

Ликопин и группа каротиноидов, содержащиеся в помидорах, способны активировать процесс окисления жиров в клетках печени, рассказала NewsInfo.Ru врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. По словам эксперта, эти антиоксиданты не только улучшают внутренний липидный обмен гепатоцитов, но и обеспечивают защиту органа от токсического воздействия внешней среды, что актуально для жителей мегаполисов.

Белоусова пояснила, что антиоксидантные свойства томатов напрямую воздействуют на клетки печени — гепатоциты. Ускорение окислительных реакций помогает органу эффективнее перерабатывать накопленные ресурсы. Специалист подчеркнула, что гепатопротекция сегодня становится такой же обязательной рутиной, как ежедневная гигиена.

Для достижения максимального эффекта важно выбирать правильные формы продукта: магазинный томатный сок или домашние соусы с чесноком и травами зачастую полезнее сырых овощей, так как при термической обработке биодоступность ликопина возрастает. Однако стоит избегать кетчупов с избытком соли, сахара и крахмала.

"Если человек делает ставку на помидоры, но не меняет свой рацион, который привёл к жировому гепатозу, то действие помидоров будет каплей в море. Не стоит возлагать надежды только на этот продукт. Чтобы избавиться от жирового гепатоза, необходимо изменить диету — в первую очередь уменьшить потребление жиров, особенно животного происхождения", — отметила Белоусова.

Диетолог добавила, что овощи с высоким содержанием антиоксидантов отлично подходят для снижения массы тела благодаря низкой калорийности и хорошему чувству насыщения. Включение подобных продуктов в рацион помогает контролировать аппетит, что особенно важно, когда лишний вес не уходит даже после исключения сладостей.

Для клеточного обновления организма полезно добавлять в меню и другие овощные гарниры, богатые клетчаткой. Эксперт также опровергла миф о вреде томатов при мочекаменной болезни: современные медицинские данные реабилитировали продукт, исключив его из списка запрещенных даже при наличии камней в почках, за исключением случаев тяжелой оксалурии.

"Помидоры действительно помогают в диетах для снижения массы тела, потому что это полезный продукт, богатый антиоксидантами. Кроме того, если съесть не одну маленькую помидорину черри, а полноценный салат, это хорошо насыщает", — рассказала эксперт.

Помимо диетических свойств, овощ находит применение и в экстренных ситуациях. Свежий срез помидора помогает нейтрализовать действие яда при укусах медуз, насекомых или ожогах крапивой, что делает его доступным средством первой помощи для туристов. В вопросах детокса важно помнить, что системное очищение организма требует комплексного подхода к нутриентам. При этом стоит учитывать, что ошибки похудения часто кроются в скрытых сахарах и жирах, которые могут присутствовать даже в продуктах, кажущихся полезными.

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