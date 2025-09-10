Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сушёные помидоры
Сушёные помидоры
© freepik.com by 8photo is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:06

Какие сорта томатов выбрать весной, чтобы не остаться без урожая

Урожайные сорта томатов для рассады весной: рекомендации огородникам

Весна всегда приходит с надеждой на обновление, а для огородников это прежде всего означает начало сезона рассады. Чтобы лето не обернулось пустыми грядками и разочарованием, важно заранее подобрать сорта томатов, которые порадуют и урожайностью, и вкусом.

Дерзкая классика и полосатые фавориты

Среди ранних сортов многие выделяют "Дерзкую Мэри". Кусты вырастают до полутора метров, плоды крупные, сладкие, с плотной мякотью и минимальным количеством семян. Эти томаты хороши как для свежих салатов, так и для нарезки.
Тем, кто любит необычные окраски, стоит присмотреться к полосатым сортам: "Огненный Марцано", "Белый тигр" и "Полосатый студент". Их плоды не только вкусные, но и декоративные — такие томаты превращают грядку в настоящее украшение.

Лимонные и оранжевые оттенки

Любителям консервации подойдут "Лимонные дольки". Среднеспелый сорт образует кисти оранжевых плодов весом 120-150 граммов, а один куст способен дать до 10 кг урожая. Такие томаты прекрасно держат форму в банках и обладают насыщенным вкусом.
Оранжевые сорта также не остаются без внимания. "Гейша", "Ромовая Баба", "Бананчик", "Доброе сердце" и "Оранжевый фонтан" отличаются привлекательным цветом и приятной сладостью. Они не требуют постоянной обработки химикатами и подходят тем, кто хочет выращивать урожай экологично.

Розовые сорта для сладких салатов

Для сочных салатов и бутербродов особенно ценятся розовые томаты. "Розовый мед", "Мазарини", "Малиновая империя" и "Чио Чио Сан" — это сорта с крупными, сердцевидными плодами весом до 400 граммов. Они мягкие, сладкие и идеально подходят для свежего употребления.
Настоящим рекордсменом считается "Большая слива". С одного куста можно получить до 20 кг томатов. Эти плоды плотные, устойчивые к корневой гнили и фитофторозу, а сорванные недозревшими легко дозариваются дома без потери вкуса.

Секреты стабильного урожая

Современные сорта помидоров хорошо переносят перепады температуры и меньше страдают от распространённых болезней. Они не требуют особых усилий, поэтому даже начинающий садовод сможет добиться отличного результата. Немного внимания, правильный полив и забота о рассаде — и кусты обязательно отблагодарят щедрым урожаем.
Такие томаты становятся настоящей опорой для огородника: они не подведут в жаркие дни, выдержат похолодания и справятся с капризами погоды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши сегодня в 16:12

Поздно, глубоко, да ещё и подрезал: вот три причины, из-за которых дерево не переживёт зиму

Сентябрь — особенный месяц для садоводов: именно в это время у деревьев появляется редкий шанс пережить пересадку с минимальными потерями.

Читать полностью » Удвойте урожай перца: раскрыт секрет копеечной дрожжевой подкормки – вот как применять сегодня в 16:06

Этот секрет передают из поколения в поколение: перцы любят дрожжевую подкормку больше всего другого

Узнайте, как дрожжевая подкормка увеличивает урожай перца! Три этапа применения, эффективные рецепты и важные правила для подкормки перцев. Советы опытных огородников!

Читать полностью » Ваш компост может привлечь змей: какие правила нужно соблюдать дачникам сегодня в 15:06

Опасные соседи для дачников: как змеи могут испортить ваш отдых

Змеи на даче тревожат дачников: как правильно организовать компост, чтобы избежать неожиданных встреч с рептилиями. Читайте о ключевых правилах и фактах.

Читать полностью » Экологи отмечают пользу компостных ям для переработки отходов и удобрения почвы в Приамурье сегодня в 14:28

Бесплатное удобрение даже зимой: секрет компостной ямы для дачников Амурской области

Компостная яма в Амурской области — это не просто способ утилизировать отходы. Она помогает оживить почву, сэкономить деньги и повысить урожай.

Читать полностью » Подзимний посев: что посеять в ноябре для богатого урожая весной – выбираем лучшие культуры сегодня в 14:06

Зимняя посадка – летний триумф: какие цветы и овощи сеять в ноябре – ваш сад скажет спасибо

Узнайте, какие цветы и овощи можно посеять под зиму для получения раннего и богатого урожая весной. Секреты подзимнего посева, подготовка и советы опытных садоводов.

Читать полностью » В Коми осенняя борьба с пыреем и одуванчиком признана ключевой для будущего урожая сегодня в 13:21

Корень, который не умирает: почему сорняки в Коми сильнее заморозков

Поздняя осень в Коми — не время отдыхать: именно сейчас можно обезопасить грядки от сорняков и облегчить себе весенние хлопоты.

Читать полностью » Эксперты советуют: касторовое масло – лучшее средство для пышного цветения комнатных растений сегодня в 13:06

Забудьте про дорогую подкормку: ваши комнатные растения расцветут как сумасшедшие от этого простого средства

Раскрыт секрет пышного цветения комнатных растений! Просто добавьте 1 чайную ложку этого аптечного средства в воду для полива. Узнайте, как правильно использовать касторовое масло для обильных бутонов.

Читать полностью » Исследования НИИСХ: переизбыток азота уменьшает зимостойкость гортензий на 25 % сегодня в 12:27

Хотели помочь гортензии, а лишили её сил: главная садовая ловушка осени

Правильная подкормка гортензии осенью — залог её здоровья и будущего цветения. Разбираем частые ошибки садоводов и делимся практичными советами.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасных для собак листьях, орехах и грибах осенью
Красота и здоровье

Учёные нашли микропластик в бляшках у 60% пациентов
Авто и мото

Алиханов: Россия разрабатывает проекты по локализации производства автоматических коробок передач
Спорт и фитнес

Тренер Эмили Блуртон объяснила, зачем развивать взрывную силу
Культура и шоу-бизнес

Нина Добрев объяснила уход из "Дневников вампира" неравенством в оплате труда
Красота и здоровье

Генетические сдвиги в развитии речи у Homo sapiens связали с аутизмом и шизофренией
Наука

Мозг собак и свиней обрабатывает голоса как человеческий
Туризм

Туроператоры ждут отмены рекомендаций, чтобы возобновить продажи туров в Эйлат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet