Какие сорта томатов выбрать весной, чтобы не остаться без урожая
Сентябрь — особенный месяц для садоводов: именно в это время у деревьев появляется редкий шанс пережить пересадку с минимальными потерями.Читать полностью » сегодня в 16:06
Узнайте, как дрожжевая подкормка увеличивает урожай перца! Три этапа применения, эффективные рецепты и важные правила для подкормки перцев. Советы опытных огородников!Читать полностью » сегодня в 15:06
Змеи на даче тревожат дачников: как правильно организовать компост, чтобы избежать неожиданных встреч с рептилиями. Читайте о ключевых правилах и фактах.Читать полностью » сегодня в 14:28
Компостная яма в Амурской области — это не просто способ утилизировать отходы. Она помогает оживить почву, сэкономить деньги и повысить урожай.Читать полностью » сегодня в 14:06
Узнайте, какие цветы и овощи можно посеять под зиму для получения раннего и богатого урожая весной. Секреты подзимнего посева, подготовка и советы опытных садоводов.Читать полностью » сегодня в 13:21
Поздняя осень в Коми — не время отдыхать: именно сейчас можно обезопасить грядки от сорняков и облегчить себе весенние хлопоты.Читать полностью » сегодня в 13:06
Раскрыт секрет пышного цветения комнатных растений! Просто добавьте 1 чайную ложку этого аптечного средства в воду для полива. Узнайте, как правильно использовать касторовое масло для обильных бутонов.Читать полностью » сегодня в 12:27
Правильная подкормка гортензии осенью — залог её здоровья и будущего цветения. Разбираем частые ошибки садоводов и делимся практичными советами.Читать полностью »