Накормите свои растения настоем томатной ботвы: 9 культур, которые оценят эту подкормку

Томатная ботва — поистине бесценное сокровище для садовода. Помимо того, что этот "отход" томатного растения можно использовать в компосте, его можно также превратить в эффективное органическое удобрение в виде настоя. Такая подкормка будет особенно полезна для множества растений в вашем саду.

Давайте рассмотрим, какие культуры можно поливать настоем из томатной ботвы и как его правильно приготовить.

Как приготовить настой

Возьмите побеги, листья и даже незрелые плоды томатов и измельчите их. Поместите в ёмкость и залейте водой в соотношении 1:10. Накройте крышкой и оставьте на 1-2 недели в тёмном прохладном месте. Периодически перемешивайте. Когда настой будет готов, процедите его через сито.

Растения, которым подойдёт эта подкормка

Огурцы. Настой томатной ботвы поможет огуречным кустам бороться с различными болезнями.

Настой томатной ботвы поможет огуречным кустам бороться с различными болезнями. Картофель. Такая подкормка стимулирует рост клубней и повышает устойчивость растений к фитофторе.

Такая подкормка стимулирует рост клубней и повышает устойчивость растений к фитофторе. Капуста. Настой обеспечивает капусту необходимыми питательными веществами и защищает от вредителей.

Настой обеспечивает капусту необходимыми питательными веществами и защищает от вредителей. Зелёные культуры. Листовые овощи, такие как салат, шпинат и другие, отлично отзываются на подкормку томатной ботвой.

Листовые овощи, такие как салат, шпинат и другие, отлично отзываются на подкормку томатной ботвой. Ягодные кустарники. Она оказывает положительное влияние на рост и плодоношение малины, смородины и других ягод.

Она оказывает положительное влияние на рост и плодоношение малины, смородины и других ягод. Цветы. Растения с высокой потребностью в фосфоре, таким как розы, петунии и другие, будут радовать более пышным цветением. Настой можно использовать для подкормки домашних цветов, таких как фиалки, бегонии и хлорофитум.

Главное при использовании настоя томатной ботвы — соблюдать меру. Помните, что чрезмерная подкормка может навредить растениям. Начинайте с небольших доз и следите за реакцией ваших культур. Регулярное, но умеренное применение этого органического удобрения поможет им расти и развиваться более здоровыми и сильными.

Фото: flickr. com by Dinesh Valke.