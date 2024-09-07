Томатный суп с рассольным сыром: безумно вкусный, и нисколько не навредит фигуре

Томатный суп с рассольным сыром и булгуром — идеальное блюдо для тёплого осеннего дня. Этот простой томатный суп можно приготовить как со свежими, так и с консервированными томатами. Вы можете взять для него различные овощи, такие как кабачки или стебли сельдерея, и обжарить их на растительном масле до мягкости. Отварной булгур придаёт супу густоту, а рассольный сыр подчёркивает вкус овощей.
Ингредиенты на 4 порции:
- 100 г булгура,
- 200 г рассольного сыра,
- 4-5 помидоров,
- 1 красный сладкий перец,
- 1 острый перчик,
- 1 луковица,
- 2 зубчика чеснока,
- 2-3 веточки кинзы,
- 1 чайная ложка хмели-сунели,
- 2 столовые ложки растительного масла,
- соль и свежемолотый чёрный перец.
Приготовление:
- Всыпьте булгур в сотейник, залейте 250 мл горячей воды и посолите. Закипятите крупу на сильном огне, затем уменьшите огонь до среднего и варите под крышкой 15 минут. Перемешайте (удобно делать это вилкой), после чего остудите.
- Мелкими кубиками нарежьте помидоры и лук. Сладкий перец также нарежьте кубиками. У острого перца уберите семена, тонко нарежьте его колечками. Чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс.
- Нагрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, положите в неё нарезанный лук и жарьте около 5 минут, пока он не станет прозрачным.
- Туда же положите нарезанные сладкий и острый перец, чеснок и помидоры, которе следует готовить на умеренном огне ещё 3 минуты. Добавьте соль, перец, хмели-сунели, после чего влейте в кастрюлю 1 литр горячей воды. Сделайте слабый огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите суп примерно 10-12 минут. Снятый с огня суп желательно быстро остудить.
- Рассольный сыр нарежьте некрупно небольшими, мелко порубите кинзу. Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую по 2-3 столовые ложки сваренного булгура вместе с ломтиками сыра.
Суп подавайте холодным, посыпав кинзой.
Этот суп также можно приготовить в итальянском стиле, используя оливковое масло вместо растительного, заменив хмели-сунели смесью итальянских трав и добавив страчателлу или рикотту вместо рассольного сыра.
Фото: commons.wikimedia.org/ Abbytron (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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