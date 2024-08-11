Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью: очень вкусно и безо всякого мяса

Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью — это вкусное и полезное первое блюдо, которое обязательно нужно сделать летом.
Для его приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- половина маленького кочана капусты;
- 2 моркови;
- 350 г замороженных или свежих соцветий брокколи;
- 150 г замороженной или свежей стручковой фасоли;
- соль по вкусу;
- 1 ч. л. паприки;
- 800 г томатной пасты;
- 900 мл воды;
- 2 овощных или куриных бульонных кубика.
Процесс приготовления:
- В сотейнике или кастрюле разогрейте масло и слегка обжарьте измельчённые лук и чеснок на среднем огне.
- Добавьте рубленую капусту, нарезанные кружочками морковь, брокколи, фасоль, специи, томатную пасту, воду и бульонные кубики.
- Перемешайте и доведите до кипения. Затем варите ещё 20-30 минут, пока овощи не станут мягкими.
Фото: commons.wikimedia.org/Biso (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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