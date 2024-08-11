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Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью: лёгкий, с большим количеством овощей
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  • Опубликована сегодня в 3:01

Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью: очень вкусно и безо всякого мяса

Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью: лёгкий, с большим количеством овощей

Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью — это вкусное и полезное первое блюдо, которое обязательно нужно сделать летом.

Для его приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • половина маленького кочана капусты;
  • 2 моркови;
  • 350 г замороженных или свежих соцветий брокколи;
  • 150 г замороженной или свежей стручковой фасоли;
  • соль по вкусу;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 800 г томатной пасты;
  • 900 мл воды;
  • 2 овощных или куриных бульонных кубика.

Процесс приготовления:

  1. В сотейнике или кастрюле разогрейте масло и слегка обжарьте измельчённые лук и чеснок на среднем огне.
  2. Добавьте рубленую капусту, нарезанные кружочками морковь, брокколи, фасоль, специи, томатную пасту, воду и бульонные кубики.
  3. Перемешайте и доведите до кипения. Затем варите ещё 20-30 минут, пока овощи не станут мягкими.

Фото: commons.wikimedia.org/Biso (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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