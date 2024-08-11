Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью: очень вкусно и безо всякого мяса

Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью: лёгкий, с большим количеством овощей

Для его приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

Томатный суп с брокколи, капустой и стручковой фасолью — это вкусное и полезное первое блюдо, которое обязательно нужно сделать летом.

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