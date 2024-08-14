Острый узбекский салат "Ачичук": шикарная закуска к шашлыку и любым блюдам из мяса

Острый салат "Ачичук": очень простая узбекская закуска из помидоров, лука, перца чили и зелени

Салат "Ачичук" — это традиционное узбекское блюдо, состоящее из лука, зелени и овощей. Оно идеально подходит к шашлыку или другим мясным блюдам.

Присоединяйтесь к быстрому телеграм-каналу NewsInfo а также в ОК, ВК, Facebook*

Добавьте NewsInfo в свои источники в Дзене и News.Google.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.