Острый узбекский салат "Ачичук": шикарная закуска к шашлыку и любым блюдам из мяса

Салат "Ачичук" — это традиционное узбекское блюдо, состоящее из лука, зелени и овощей. Оно идеально подходит к шашлыку или другим мясным блюдам.
Ингредиенты:
- фиолетовый лук — 1 шт.;
- томаты — 4 шт.;
- кинза — несколько веточек;
- перец чили — 1/5 стручка;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
- Тщательно вымойте овощи и зелень.
- Разрежьте перец чили вдоль и удалите семена. Мелко нарежьте.
- Помидоры нарежьте дольками, а лук — тонкими полукольцами.
- Поместите ингредиенты в салатник, посолите и поперчите, аккуратно перемешайте.
- Посыпьте сверху нарезанной кинзой.
Фото: commons.wikimedia.org/ Petr K (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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