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Острый салат
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  • Опубликована сегодня в 5:15

Острый узбекский салат "Ачичук": шикарная закуска к шашлыку и любым блюдам из мяса

Острый салат "Ачичук": очень простая узбекская закуска из помидоров, лука, перца чили и зелени

Салат "Ачичук" — это традиционное узбекское блюдо, состоящее из лука, зелени и овощей. Оно идеально подходит к шашлыку или другим мясным блюдам.

Ингредиенты:

  • фиолетовый лук — 1 шт.;
  • томаты — 4 шт.;
  • кинза — несколько веточек;
  • перец чили — 1/5 стручка;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Тщательно вымойте овощи и зелень.
  2. Разрежьте перец чили вдоль и удалите семена. Мелко нарежьте.
  3. Помидоры нарежьте дольками, а лук — тонкими полукольцами.
  4. Поместите ингредиенты в салатник, посолите и поперчите, аккуратно перемешайте.
  5. Посыпьте сверху нарезанной кинзой.

Фото: commons.wikimedia.org/ Petr K (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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