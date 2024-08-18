Как приготовить восхитительные помидоры по-корейски — пошаговый рецепт

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных помидоров по-корейски. Блюдо подойдёт как для повседневного стола, так и для праздничного. Рассказываем, как приготовить эту чудесную закуску.
Ингредиенты:
- Помидор — 1 кг
- Болгарский перец — 1 шт.
- Острый перец — 1 шт.
- Чеснок — 2 головки
- Укроп — 2 веточки
- Петрушка — 2 веточки
- Оливковое масло — 50 г
- Уксус 9% — 70 г
- Соль — 1 ч.л.
- Сахар — 1 ст.л.
Приготовление:
- Болгарский и острый перец измельчить с помощью блендера.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Нашинковать укроп и петрушку.
- Разрезать помидоры на 4 части.
- В миске смешать измельчённые перцы, чеснок, соль, сахар, уксус, оливковое масло, петрушку и укроп.
- В глубокую ёмкость положить помидоры и полить их овощной смесью. Отправить в холодильник на сутки. Блюдо готово!
Фото: freepik.com/KamranAydinov
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