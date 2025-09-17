Красный овощ работает как естественный антиоксидант

Помидоры — один из самых популярных овощей в мире, и, как отмечают врачи, они не только вкусны, но и крайне полезны для здоровья. В них содержится уникальный антиоксидант ликопин, который играет важную роль в профилактике ряда заболеваний.

Чем полезны помидоры

"Помидоры богаты витаминами С, К, группы В, калием и, конечно, ликопином — антиоксидантом, который обладает способностью снижать риски сердечно-сосудистых и определённых онкологических заболеваний", — рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова в беседе с РИА Новости.

Ликопин помогает укреплять сосуды, снижать уровень "плохого" холестерина и защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами.

Термическая обработка и ликопин

Интересно, что при приготовлении помидоров количество полезного вещества не уменьшается. Напротив, биодоступность ликопина повышается, поэтому блюда из тушёных или запечённых томатов могут быть даже полезнее сырых.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на очевидные плюсы, свежие томаты подходят не всем.

Людям с гастритом (особенно при повышенной кислотности) и язвенной болезнью они могут принести дискомфорт.

Всё дело в содержании органических кислот — яблочной, лимонной и щавелевой, которые усиливают выработку желудочного сока.

Таким пациентам лучше отдавать предпочтение термически обработанным помидорам или употреблять их в ограниченных количествах.

Заключение

Помидоры — универсальный продукт, сочетающий вкус и пользу. Ликопин и витамины в их составе делают овощ ценным элементом профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но людям с проблемами ЖКТ стоит учитывать их кислотность и выбирать более щадящие способы приготовления.