Заготавливаем томатный сок на зиму: при помощи соли, сахара, перца и чеснока вы получите свой идеальный вкус

Если вам повезло собрать много помидоров, вы можете приготовить вкусный томатный сок на зиму. Эксперты кулинарии утверждают, что для этого идеально подходят мягкие плоды.
Тщательно промойте помидоры, удалите испорченные части и плодоножки, разрежьте на четверти и измельчите в блендере. Получившуюся массу можно сразу перелить в ковш и поставить на огонь или предварительно процедить через сито, чтобы уменьшить количество мякоти.
Добавьте к томатам соль и перец, доведите до кипения и варите ещё примерно 10 минут. Периодически снимайте пену, образующуюся на поверхности. Затем горячий сок разлейте по банкам.
Чтобы сделать сок слаще, вместо перца добавьте сахар. Для более терпкого вкуса попробуйте добавить чеснок или имбирь.
Специалисты не рекомендуют использовать морскую соль из-за высокого содержания йода, так как это может повлиять на вкус и качество сока.
Этот рецепт не требует дополнительного кипячения банок для томатного сока, но для длительного хранения обязательно используйте чистые банки.
Фото: commons.wikimedia.org/ Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Байден анонсировал новую инициативу о прекращении огня в Газе
Глава Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал инициативу по соглашению об освобождении заложников и перемирии в секторе Газе на предстоящей неделе, сообщает Axios со ссылкой на советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
"Ренхап": в Южной Корее начали расследование против Telegram по делу о дипфейках
Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи приступили к расследованию против бесплатного мессенджера для мгновенного обмена аудио- и видео сообщениями Telegram по примеру Французской Республики. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Корея Рёнхап со ссылкой на полицию.
Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии
Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость
Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.