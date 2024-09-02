Заготавливаем томатный сок на зиму: при помощи соли, сахара, перца и чеснока вы получите свой идеальный вкус

Томатный сок собственного приготовления: заготавливаем его на зиму без стерилизации

Если вам повезло собрать много помидоров, вы можете приготовить вкусный томатный сок на зиму. Эксперты кулинарии утверждают, что для этого идеально подходят мягкие плоды.

Тщательно промойте помидоры, удалите испорченные части и плодоножки, разрежьте на четверти и измельчите в блендере. Получившуюся массу можно сразу перелить в ковш и поставить на огонь или предварительно процедить через сито, чтобы уменьшить количество мякоти.

Добавьте к томатам соль и перец, доведите до кипения и варите ещё примерно 10 минут. Периодически снимайте пену, образующуюся на поверхности. Затем горячий сок разлейте по банкам.

Чтобы сделать сок слаще, вместо перца добавьте сахар. Для более терпкого вкуса попробуйте добавить чеснок или имбирь.

Специалисты не рекомендуют использовать морскую соль из-за высокого содержания йода, так как это может повлиять на вкус и качество сока.

Этот рецепт не требует дополнительного кипячения банок для томатного сока, но для длительного хранения обязательно используйте чистые банки.﻿

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