Рецепт заготовки томатного сока на зиму из свежих помидоров

От грядки до стакана: как сделать натуральный томатный сок в домашних условиях

Если ваш огород щедро одарил вас урожаем помидоров, а вы не успеваете их все съесть свежими, не стоит расстраиваться. Из излишков можно легко приготовить замечательный томатный сок, который прекрасно подойдет для первых блюд, выпечки и простого наслаждения.

Для того, чтобы сделать вкусный томатный сок, вам понадобится:

Спелые, сочные помидоры (около 3-4 кг);

Соль (1-2 ч.л. на 3 л сока);

Сахар (по вкусу, около 2-3 ст.л. на 3 л);

Лимонная кислота (по желанию, 1 ч.л. на 3 л).

Приготовление:

Тщательно вымойте помидоры, очистите от плодоножек и повреждений.

Порежьте помидоры на крупные кусочки и отправьте их в кастрюлю или большую кастрюлю. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15-20 минут, периодически помешивая.

Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера или обычного измельчите томаты в однородную массу.

Профильтруйте полученную массу через сито или дуршлаг, чтобы избавиться от кожицы и семян. Это нужно, чтобы сок получился максимально прозрачным.

Верните профильтрованный сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар и при желании лимонную кислоту. Хорошо перемешайте.

Разлейте сок по стерильным банкам или бутылкам, оставив немного места для расширения. Герметично укупорьте.

Простерилизуйте банки с соком 10-15 минут в кипящей воде. Дайте им остыть, после чего уберите на хранение в прохладное место.

Готовый томатный сок можно употреблять в чистом виде, использовать для супов, вторых блюд и даже добавлять в выпечку. Такая заготовка прослужит вам всю зиму!

Фото: flickr.com by flickr.com.