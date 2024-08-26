Рецепт заготовки томатного сока на зиму из свежих помидоров

Если ваш огород щедро одарил вас урожаем помидоров, а вы не успеваете их все съесть свежими, не стоит расстраиваться. Из излишков можно легко приготовить замечательный томатный сок, который прекрасно подойдет для первых блюд, выпечки и простого наслаждения.
Для того, чтобы сделать вкусный томатный сок, вам понадобится:
- Спелые, сочные помидоры (около 3-4 кг);
- Соль (1-2 ч.л. на 3 л сока);
- Сахар (по вкусу, около 2-3 ст.л. на 3 л);
- Лимонная кислота (по желанию, 1 ч.л. на 3 л).
Приготовление:
- Тщательно вымойте помидоры, очистите от плодоножек и повреждений.
- Порежьте помидоры на крупные кусочки и отправьте их в кастрюлю или большую кастрюлю. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15-20 минут, периодически помешивая.
- Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера или обычного измельчите томаты в однородную массу.
- Профильтруйте полученную массу через сито или дуршлаг, чтобы избавиться от кожицы и семян. Это нужно, чтобы сок получился максимально прозрачным.
- Верните профильтрованный сок в кастрюлю, добавьте соль, сахар и при желании лимонную кислоту. Хорошо перемешайте.
- Разлейте сок по стерильным банкам или бутылкам, оставив немного места для расширения. Герметично укупорьте.
- Простерилизуйте банки с соком 10-15 минут в кипящей воде. Дайте им остыть, после чего уберите на хранение в прохладное место.
Готовый томатный сок можно употреблять в чистом виде, использовать для супов, вторых блюд и даже добавлять в выпечку. Такая заготовка прослужит вам всю зиму!
Фото: flickr.com by flickr.com.
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