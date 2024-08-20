Эффективные методы формирования кистей для выращивания крупноплодных сортов томатов

Выращивание крупноплодных томатов требует особого подхода к формированию их плодовых кистей. Правильная формировка позволит получить высокий урожай отменных по качеству плодов. Рассмотрим подробно, как грамотно сформировать кисти у томатов с крупными помидорами.

Сроки и правила формировки

Начинать формировать кисти следует, когда растение достигнет высоты 40-50 см. На этом этапе на нём уже сформировано 5-6 настоящих листьев. Формировку нужно проводить регулярно - через каждые 7-10 дней, в зависимости от скорости роста растения. Это важно для равномерного развития плодов на кистях.

При формировке соблюдайте следующие правила:

Оставляйте на каждом побеге не более 4-5 кистей, отрезая все лишние.

Каждая кисть должна содержать 4-6 завязавшихся плодов. Все остальные цветы и бутоны следует удалять.

Для лучшей освещённости кистей удаляйте все листья, закрывающие их.- Не оставляйте более одной кисти на узле. Если их несколько, оставьте только самую крупную.

Как правильно формировать кисти

Осторожно захватите кисть и проведите по ней ладонью сверху вниз, сосчитав количество завязавшихся плодов. Если их больше 6, лишние следует удалить.

Для формирования идеальной кисти нужно оставить 4-6 плодов. Если их меньше - можно дополнительно завязать несколько цветков.

Внимательно осмотрите кисть и удалите все лишние бутоны и сцепленные между собой цветки. Это улучшит развитие и рост оставленных плодов.

Обрежьте верхушку кисти - это стимулирует силы растения к наливу и созреванию плодов.

Если кисть растёт вперёд, её нужно аккуратно пришпилить к опоре, чтобы она равномерно формировалась.

Правильная формировка кистей не только обеспечит высокий и качественный урожай крупных помидоров, но и облегчит уход за растениями.

Фото: Rameshng.