Топ ошибок в поливе томатов в августе: как не потерять свой урожай на финишной прямой

Август — ключевой месяц для огородников, особенно для тех, кто занимается выращиванием томатов.
Неправильный полив в этом месяце может привести к потере значительной части урожая, который как раз начинает созревать.
Как правильно поливать томаты, чтобы сохранить плоды и улучшить их вкус?
Своими советами делится Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер из сетевого издания "БелНовости".
Частота полива
Владельцам дачных участков важно знать, что в период созревания томаты нуждаются в достаточном количестве воды. Это связано с тем, что у этих растений мощные корни, уходящие глубоко в землю.
Однако слишком частый полив в августе может быть ошибкой, так как из-за избытка влаги плоды могут растрескиваться и становиться водянистыми.
Оптимально поливать томаты два раза в неделю, используя по одной лейке воды на каждое растение, если они выращиваются в теплице.
Если томаты растут в открытом грунте, необходимо учитывать погодные условия: частые дожди могут стать причиной для временного отказа от полива.
Утренние поливы
В августе не рекомендуется поливать томаты днем, так как влага быстро испаряется из-за высокой температуры воздуха.
Вечерний полив приемлем, но не идеален. Лучше всего поливать томаты по утрам, используя теплую воду, которая поможет почве восстановиться после прохладной ночи, что особенно актуально в августе.
Температура воды
Вода для полива должна быть теплой — около +30 градусов или немного выше. Использование холодной воды может негативно сказаться на состоянии растений.
Полив под корень
Вода не должна попадать на листья и стебли растения. Поливать нужно только почву непосредственно под кустом.
Фото: commons.wikimedia.org/Raysonho (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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