Топ ошибок в поливе томатов в августе: как не потерять свой урожай на финишной прямой

Август — ключевой месяц для огородников, особенно для тех, кто занимается выращиванием томатов.

Неправильный полив в этом месяце может привести к потере значительной части урожая, который как раз начинает созревать.

Как правильно поливать томаты, чтобы сохранить плоды и улучшить их вкус?

Своими советами делится Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер из сетевого издания "БелНовости".

Частота полива

Владельцам дачных участков важно знать, что в период созревания томаты нуждаются в достаточном количестве воды. Это связано с тем, что у этих растений мощные корни, уходящие глубоко в землю.

Однако слишком частый полив в августе может быть ошибкой, так как из-за избытка влаги плоды могут растрескиваться и становиться водянистыми.

Оптимально поливать томаты два раза в неделю, используя по одной лейке воды на каждое растение, если они выращиваются в теплице.

Если томаты растут в открытом грунте, необходимо учитывать погодные условия: частые дожди могут стать причиной для временного отказа от полива.

Утренние поливы

В августе не рекомендуется поливать томаты днем, так как влага быстро испаряется из-за высокой температуры воздуха.

Вечерний полив приемлем, но не идеален. Лучше всего поливать томаты по утрам, используя теплую воду, которая поможет почве восстановиться после прохладной ночи, что особенно актуально в августе.

Температура воды

Вода для полива должна быть теплой — около +30 градусов или немного выше. Использование холодной воды может негативно сказаться на состоянии растений.

Полив под корень

Вода не должна попадать на листья и стебли растения. Поливать нужно только почву непосредственно под кустом.

Фото: commons.wikimedia.org/Raysonho (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).