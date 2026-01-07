Теплицы под ударом: в южном регионе нашли вирусы, способные уничтожить урожай томатов

Проверка тепличных овощей в одном из ключевых аграрных регионов Юга России выявила скрытую угрозу для урожая, которая не связана с безопасностью потребителей, но способна нанести серьёзный экономический ущерб. Речь идёт о вирусных заболеваниях томатов, обнаруженных в ходе масштабного контроля продукции. Об этом сообщает издание progorodsamara.ru.

Итоги фитосанитарного контроля

Специалисты Волгоградского филиала Россельхознадзора провели фитосанитарное исследование 49 образцов тепличных томатов, произведённых в Волгограде и Волжском. Общий объём проверенных партий составил 3,7 тысячи тонн, что делает проверку одной из наиболее крупных за последнее время в регионе.

В ходе лабораторных исследований применялись гербологические, энтомологические и вирусологические методы. Такой комплексный подход позволил выявить наличие карантинных объектов, представляющих угрозу для сельскохозяйственных культур, но не для человека.

Обнаруженные вирусы и их особенности

В шести образцах эксперты зафиксировали вирус мозаики пепино и вирус коричневой морщинистости томата. Как пояснила руководитель отдела карантина растений Волгоградского филиала Россельхознадзора Юлия Руденко, данные вирусы не опасны для здоровья людей, однако способны существенно снизить урожайность и в ряде случаев привести к полной гибели растений.

Вирус мозаики пепино считается особенно проблемным для томатов, выращиваемых в условиях закрытого грунта. Повышенная температура и высокая влажность в теплицах создают благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов, что негативно отражается на качестве и объёмах продукции.

Риски для урожая и пути заражения

Вирус коричневой морщинистости томатов относится к числу наиболее разрушительных заболеваний этой культуры. По оценкам специалистов, потери урожая при его распространении могут достигать 70%. Плоды, поражённые вирусом, теряют товарный вид и становятся непригодными для употребления.

Заражение растений возможно через почву, сельскохозяйственные инструменты, одежду и руки работников, а также при транспортировке и контакте между растениями. Дополнительную роль в распространении инфекции играют насекомые-переносчики, что усложняет борьбу с заболеванием и повышает требования к санитарному контролю в тепличных хозяйствах.