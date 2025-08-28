Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка собирает томаты
Девушка собирает томаты
© Freepik by prostooleh
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:50

Ключевые ошибки, влияющие на вкус помидоров: 6 советов от специалистов

Почему домашние помидоры теряют вкус: 7 главных ошибок дачников

Каждое лето садоводы с нетерпением ждут первых спелых плодов на грядках. Но бывает, что помидоры, несмотря на все усилия, оказываются пресными. Эксперты уверяют: проблема гораздо более распространённая, чем кажется, и связана с целым рядом факторов — от неправильного полива до ошибки в выборе сорта.

1. Неправильный pH почвы

Городской садовод и специалист по овощеводству Кристин Кокер пояснила, что вкус помидора формируется благодаря балансу сахаров и органических кислот. При дисбалансе pH растения хуже усваивают питательные вещества, что приводит к снижению сладости и аромата. Оптимальный уровень кислотности почвы — от 6,0 до 6,8. При слишком кислой среде плоды теряют кальций и магний, а при чрезмерной щелочности растения недополучают железо и цинк. Поэтому перед посадкой важно проверить pH и при необходимости откорректировать его.

2. Недостаток солнечного света

Помидоры относятся к солнцелюбивым растениям и нуждаются минимум в 6-8 часах прямого освещения ежедневно. При нехватке солнца плоды становятся водянистыми и безвкусными. Мастер-садовник Анджела Джадд отмечает, что в жарких регионах растения можно прикрывать от палящего солнца во второй половине дня, но утренний свет должен быть максимально доступен.

3. Ошибки в поливе

Для получения вкусных плодов томаты требуют умеренного и равномерного полива. По словам Кокер, избыточная влага перед сбором урожая разбавляет сахара и кислоты, а нерегулярный полив приводит к стрессу и ухудшает текстуру плодов. Джадд рекомендует поливать глубоко, но нечасто, давая просохнуть верхнему слою земли на 2-5 см. Использование мульчи помогает сохранить влагу. Когда плоды начинают краснеть, полив стоит слегка сократить, чтобы усилить вкус.

4. Неподходящий сорт

Выбор сорта — ключевой фактор вкуса. Кокер отмечает, что помидоры черри и виноградные сорта обладают высокой сладостью, а старинные реликтовые виды славятся гармоничным балансом кислот и сахаров. Крупноплодные сорта, например "Бифштекс", менее насыщенные, так как сахар в них распределяется на большой объём.

5. Бедная почва

По словам Джадд, истощённая земля приводит к нехватке калия и магния, что напрямую отражается на вкусе. Перед посадкой рекомендуется обогащать почву компостом и органикой, а также время от времени подкармливать растения в течение сезона. Хорошим решением считается добавление вермикомпоста или полив настоем компоста.

6. Избыток азота

Если томатные кусты активно наращивают зелёную массу, но плоды остаются мелкими и безвкусными, скорее всего, причина в чрезмерном внесении азота. Джадд советует использовать сбалансированные удобрения или смеси с низким содержанием азота после начала цветения. В приоритете должны быть фосфор и калий. Органические варианты, такие как рыбная эмульсия или червячный перегной, позволяют поддерживать плодоношение без перегрузки растения.

7. Слишком ранний сбор урожая

По мнению экспертов, лучший вкус томаты набирают именно на лозе. Если плоды снять слишком рано, они не успевают пройти естественный процесс формирования вкуса. Джадд рекомендует дожидаться, пока помидор полностью окрасится и станет слегка мягким. Если же необходимо собрать урожай заранее, лучше снимать плоды в момент, когда они только начинают менять цвет, и дозаривать при комнатной температуре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральное корнеобразование растений: пошаговое применение картофельного сока для укоренения черенков сегодня в 5:21

Черенки пускают корни в 2 раза быстрее — волшебный рецепт наших бабушек, о котором молчат питомники

Как использовать картофельный сок как мощный натуральный стимулятор роста растений. Проверенные методы укоренения черенков, экологичный подход и повышение урожайности на вашем участке.

Читать полностью » Кирпич для садовых дорожек и грядок в Оренбуржье: клинкер, морозостойкость, дренаж сегодня в 0:17

Кирпич – новый тренд в Оренбургской области: 10 идей, как преобразить участок до неузнаваемости

Узнайте, как использовать кирпич для создания красивого и функционального сада в климатических условиях Оренбургской области. 10 идей для дорожек, грядок и зон отдыха.

Читать полностью » 2 способа использования золы для кабачков: результат через 7 дней сегодня в 0:03

Две горсти этого средства — и кабачки плодоносят до заморозков: лайфхак от опытных дачников

Секреты июльской подкормки кабачков золой: 2 метода для увеличения урожая на 20%. Узнайте, как сухой пепел и зольный настой укрепляют растения и обеспечивают плодоношение до холодов.

Читать полностью » Эксперт Васильев рассказал, как подготовить дачный дом к осени вчера в 23:16

Осень уже стучит в окна: как спасти дачу от холода за один день

Эксперт рассказал, как подготовить дачный дом к осени: от проверки крыши до ухода за водопроводом. Какие простые шаги помогут избежать проблем зимой?

Читать полностью » Верховный суд разрешил сдавать жилые дома посуточно без статуса гостиницы вчера в 22:10

Прокуратура против хозяев: почему суды запрещали сдавать дома на сутки

Верховный суд России разрешил сдавать жилые дома посуточно. Почему это решение стало ключевым для рынка аренды и владельцев частного жилья?

Читать полностью » В России выдача ипотечных кредитов на частные дома снизилась почти вдвое вчера в 21:17

Ипотека на частные дома: рост в июле оказался лишь видимостью

В июле 2025 года ипотека на частные дома в России сократилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Почему цифры так резко разошлись?

Читать полностью » Ботаники пояснили, что вишня — костянка, как слива и абрикос вчера в 20:13

Почему у вишни нет шансов стать ягодой: всё решает одна косточка

Вишню мы привыкли называть ягодой, но ботаники уверены в обратном. Чем отличается кулинарный взгляд от научного и какие хитрости помогут в быту?

Читать полностью » В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов вчера в 19:09

Барьер из кофе: простой способ защитить растения от нашествия вредителей

Четыре простых способа использовать кофейную гущу, чтобы защитить растения от вредителей и обогатить почву — натуральный барьер против садовых проблем.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Калинчев: сухая лапша быстрого приготовления может привести к смерти
Наука и технологии

Археологи обнаружили древнеримскую баню в Турции с помощью георадара
Садоводство

Когда пора собирать сладкий картофель: советы экспертов
Наука и технологии

Китай протестировал новый подводный аппарат Хайцинь в Южно-Китайском море
Красота и здоровье

Эндокринолог Тараско: модная "диета драной кошки" вредит здоровью
Авто и мото

Владельцы Nissan и Infiniti в США подали иск из-за поломок двигателей VC-Turbo
Питомцы

Ветеринары: анализы крови и УЗИ помогают выявить заболевания почек на ранней стадии
Авто и мото

Автомеханик рассказал, почему жара снижает мощность турбированных моторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru