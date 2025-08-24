Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:37

Размятые помидоры с чесноком и базиликом — соус получается бархатным, будто из ресторана

Как хранить помидоры: заморозка, пелтес, вяленые томаты и соусы

Помидор давно перестал быть просто овощем. Для многих он — символ жарких дней и главный герой средиземноморской кухни. Сочные, ярко-красные плоды на пике зрелости превращаются в основу бесконечного количества блюд — от лёгких салатов до ароматных рагу.

Но у этого удовольствия есть один минус — сезонность. Именно поэтому томатные соусы стали лучшим способом сохранить вкус лета и наслаждаться им в любое время года.

Чем полезен томатный соус

Помимо удобства в хранении и готовке, томатный соус — это настоящий источник здоровья.

  • Он богат ликопином — сильным антиоксидантом, который активнее проявляет свои свойства именно после термической обработки.
  • Содержит витамины A, C, K и минералы, включая калий, важный для нормального давления и работы сердца.
  • Служит универсальной базой для десятков рецептов: от пасты и пиццы до мясных и овощных блюд.

Обычная баночка соуса может превратиться в инструмент для здоровой и креативной кухни.

Пассата — классика итальянской традиции

Ингредиенты:

  • 1,5 кг спелых томатов,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 2 ст. л. оливкового масла extra virgin,
  • горсть базилика,
  • щепотка морской соли.

Приготовление:

Разогреть духовку до 170 °C с конвекцией. Разрезать томаты, удалить семена и выложить их с чесноком в форму. Сбрызнуть маслом, посолить и запекать около часа. Размягчённые плоды размять вместе с чесноком, добавить базилик и протереть через сито.

Стерилизовать банку, заполнить её соусом и плотно закрыть крышкой. Хранить в прохладном тёмном месте до 3 месяцев, вскрытую — в холодильнике около месяца.

Секреты:

  • удаление семян делает соус густым,
  • запекание усиливает сладость томатов,
  • процеживание придаёт бархатистую текстуру.

Другие способы сохранить вкус помидора

Помидоры на тёрке

Натёртые плоды можно разлить по контейнерам и заморозить. Такой сок легко добавить в супы или соусы.

Простой томатный соус

Перетёртые помидоры тушат с оливковым маслом и солью. Для насыщенности добавляют лук и зелень. После остывания соус замораживают порционно.

Пелтес (томатная паста)

Томаты варят с солью и щепоткой сахара около часа до густоты. Хранят в стерилизованных банках.

Вяленые помидоры

Лучше всего подходят черри. Их разрезают пополам, выкладывают кожицей вниз, солят и сушат на солнце 3-4 дня. Готовые плоды хранят в банке с маслом и травами.

