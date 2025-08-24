Размятые помидоры с чесноком и базиликом — соус получается бархатным, будто из ресторана
Помидор давно перестал быть просто овощем. Для многих он — символ жарких дней и главный герой средиземноморской кухни. Сочные, ярко-красные плоды на пике зрелости превращаются в основу бесконечного количества блюд — от лёгких салатов до ароматных рагу.
Но у этого удовольствия есть один минус — сезонность. Именно поэтому томатные соусы стали лучшим способом сохранить вкус лета и наслаждаться им в любое время года.
Чем полезен томатный соус
Помимо удобства в хранении и готовке, томатный соус — это настоящий источник здоровья.
- Он богат ликопином — сильным антиоксидантом, который активнее проявляет свои свойства именно после термической обработки.
- Содержит витамины A, C, K и минералы, включая калий, важный для нормального давления и работы сердца.
- Служит универсальной базой для десятков рецептов: от пасты и пиццы до мясных и овощных блюд.
Обычная баночка соуса может превратиться в инструмент для здоровой и креативной кухни.
Пассата — классика итальянской традиции
Ингредиенты:
- 1,5 кг спелых томатов,
- 4 зубчика чеснока,
- 2 ст. л. оливкового масла extra virgin,
- горсть базилика,
- щепотка морской соли.
Приготовление:
Разогреть духовку до 170 °C с конвекцией. Разрезать томаты, удалить семена и выложить их с чесноком в форму. Сбрызнуть маслом, посолить и запекать около часа. Размягчённые плоды размять вместе с чесноком, добавить базилик и протереть через сито.
Стерилизовать банку, заполнить её соусом и плотно закрыть крышкой. Хранить в прохладном тёмном месте до 3 месяцев, вскрытую — в холодильнике около месяца.
Секреты:
- удаление семян делает соус густым,
- запекание усиливает сладость томатов,
- процеживание придаёт бархатистую текстуру.
Другие способы сохранить вкус помидора
Помидоры на тёрке
Натёртые плоды можно разлить по контейнерам и заморозить. Такой сок легко добавить в супы или соусы.
Простой томатный соус
Перетёртые помидоры тушат с оливковым маслом и солью. Для насыщенности добавляют лук и зелень. После остывания соус замораживают порционно.
Пелтес (томатная паста)
Томаты варят с солью и щепоткой сахара около часа до густоты. Хранят в стерилизованных банках.
Вяленые помидоры
Лучше всего подходят черри. Их разрезают пополам, выкладывают кожицей вниз, солят и сушат на солнце 3-4 дня. Готовые плоды хранят в банке с маслом и травами.
