Помидоры
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:02

Мини-укол — и зелёные помидоры начинают заливаться румянцем: трюк, который спасает урожай в августе

Выращивание помидоров — любимое занятие садоводов и даже владельцев небольших балконов. Но что делать, если в конце лета плоды так и висят зелёными, не желая краснеть? Опытные огородники знают маленький секрет: есть простой и гениальный приём, который запускает естественное созревание томатов.

Почему помидоры не хотят зреть?

Иногда дело вовсе не в позднеспелом сорте, а в ошибках ухода или погодных условиях.

  • Чрезмерный полив. После завязи плодов воду нужно ограничить. Поливать только тогда, когда верхний слой почвы подсох.

  • Дисбаланс питания. Избыток азота и нехватка калия задерживают созревание. Калий отвечает за сладость и яркий цвет.

  • Свет и температура. Оптимум для томатов — от +15 до +30 °С. Холодные ночи можно "смягчить" плёнкой или укрывным материалом.

Зубочистка — и томаты краснеют быстрее

Секрет прост. Сделайте 2-3 крошечных прокола в нижней части плода чистой, продезинфицированной зубочисткой.

Мини-стресс запускает в помидоре выработку этилена — природного гормона созревания. Именно он превращает зелёный цвет в насыщенно красный и ускоряет процесс.

Важные правила

  • Прокол должен быть поверхностным — не глубже нескольких миллиметров.

  • Обязательно используйте чистый инструмент.

  • Такие плоды созреют быстро, но и храниться будут меньше. Поэтому съесть или переработать их нужно скорее.

Что делать с урожаем

Если метод сработал и кусты за неделю покрылись красными плодами — не дайте им пропасть. Помидоры можно использовать:

  • для салатов и закусок;

  • в лечо и борще;

  • в домашних соусах и пастах;

  • для выпечки (пироги, пицца) или консервирования на зиму.

Чтобы ускорить созревание томатов, не нужно сложных средств или химии. Всего одна зубочистка — и зелёные плоды быстро становятся ярко-красными и сладкими. Попробуйте этот приём, и даже в конце лета вы успеете насладиться домашними, по-настоящему солнечными помидорами.

