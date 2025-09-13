Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Треснувшие томаты на кусте
Треснувшие томаты на кусте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 19:01

Почему бананы захватили мой огород: хитрость для ускорения созревания помидоров после сбора

Этиленовый трюк: как яблоки и бананы помогут дозреть томатам за 5 дней

Когда лето подходит к концу и погода становится прохладнее, садоводы начинают задумываться о судьбе недозревших томатов. Чтобы сохранить урожай и получить вкусные плоды даже в неблагоприятных условиях, важно знать, когда собирать помидоры и как правильно организовать их дозревание дома.

Когда собирать урожай

Идеально, если помидоры поспевают на кусте под солнечными лучами. Но осенние дожди и резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию или заражению грибковыми болезнями. Поэтому нужно внимательно следить за прогнозом погоды.

  • При угрозе дождей снимайте слегка покрасневшие плоды и переносите их под навес.
  • Если температура падает, собирайте томаты в стадии молочной или бурой спелости и дозаривайте их в тёплом помещении.
  • При заморозках можно вырвать куст целиком и подвесить его в сарае или гараже. Даже в таком виде плоды постепенно созреют.
  • Зелёные помидоры можно оставить на кустах до последнего, но при неблагоприятной погоде лучше снять их заранее.

Как подготовить плоды

Снимать томаты нужно аккуратно, стараясь оставить небольшую плодоножку. Это продлевает срок их хранения. Потрескавшиеся или повреждённые экземпляры сразу откладывают в сторону — они быстро портятся и могут заразить остальные.

Для хранения подходят деревянные или картонные ящики, выстланные бумагой. Коробки важно держать не на земле, чтобы воздух свободно циркулировал. Лучшее место для хранения — тёмное, сухое помещение без доступа влаги, грызунов и прямого солнечного света.

Условия для дозревания

Оптимальная температура — от +18 до +21 °C. В прохладе ниже +15 °C плоды начинают портиться, а в слишком жарких условиях пересыхают и теряют вкус. Если в сарае или подвале становится холодно, томаты лучше перенести в дом. Их можно разместить на подоконнике: они будут зреть постепенно, и вы сможете вовремя отбирать покрасневшие.

Как ускорить процесс

Есть простой способ ускорить покраснение плодов: положите рядом с томатами спелые яблоки или бананы. Эти фрукты выделяют газ этилен, который стимулирует созревание. Так можно добиться того, что даже зелёные помидоры быстро налятся цветом и станут ароматными.

Длительность хранения

При правильной подготовке и уходе урожай, собранный до первых заморозков, можно сохранить до ноября. Главное — регулярно проверять ящики, удалять испорченные томаты и вовремя отбирать дозревшие.

Даже если лето закончилось, а помидоры на грядках не успели дозреть, урожай можно сохранить. Достаточно вовремя собрать плоды, создать им подходящие условия и использовать простые хитрости для ускорения процесса. Тогда ваши томаты будут радовать свежестью и вкусом даже поздней осенью.

Три интересных факта

  1. Газ этилен, который ускоряет созревание томатов, активно применяется в промышленности для дозревания фруктов.
  2. В Италии зелёные недозревшие томаты традиционно используют для приготовления соусов и маринадов.
  3. В США существует популярное блюдо "жареные зелёные помидоры", ставшее кулинарным символом южных штатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: корн-салат остаётся урожайным даже зимой благодаря холодостойкости сегодня в 14:10

Посеяли слишком рано — получите горькие листья: правила осеннего посева корн-салата

Хотите свежую зелень даже зимой? Есть культура, которая переживает морозы и не требует особого ухода — и это отличный способ продлить сезон урожая.

Читать полностью » Запрет на мытьё и этилен: 7 строгих правил хранения тыквенных плодов сегодня в 14:01

Почему соседка обматывает плодоножки тканью? Маленький трюк для большого урожая тыкв

Раскрываем секреты сохранения тыквы до весны: как определить зрелость, правильно срезать плоды и создать идеальные условия. Советы по сортам Хоккайдо и тонкости защиты от гниения.

Читать полностью » Азот и хлор в огороде: почему опасна дозировка 20 г/кв.м и как её контролировать сегодня в 13:28

Тихий убийца плодородия: три ошибки, которые превращают удобрения в мину замедленного действия

Неправильное использование удобрений приводит к накоплению химии в почве, гибели урожая и болезням растений. Узнайте, какие подкормки опасны, как их дозировать и чем заменить, чтобы спасти грядки.

Читать полностью » Садовод Ретлинг: яблони и вишни легче всего укореняются при осенней посадке сегодня в 13:11

Корни без защиты превращаются в лёд: ошибка осенней посадки, которая убивает деревья

Осень — идеальный момент для посадки плодовых деревьев. Узнайте, какие культуры лучше приживаются и как помочь им пережить зиму.

Читать полностью » Капельный полив против ручного: как сэкономить до 50% воды на огороде сегодня в 12:28

Древний метод полива, который до сих пор работает — проверено египтянами

Узнайте, как правильно поливать огород: нормы воды, лучшее время, профилактика гнили. Техники полива, тип почвы и как избежать ошибок для богатого урожая.

Читать полностью » Хризантемы цветут при сокращении дня до 10–12 часов: правила ухода в сентябре сегодня в 12:12

Удобрение, превращающее куст хризантемы в фейерверк: лепестки взрываются красками, словно искры в ночи

Хризантема — символ осени. Узнайте, какие шаги в сентябре помогут продлить её цветение и сохранить пышный вид до первых морозов.

Читать полностью » В Магаданской области сушат яблоки, груши, чернику и бруснику для зимнего хранения сегодня в 11:35

Лето в Магадане длится месяц, но сушёные фрукты растягивают его до весны: вот как их заготовить

Как жители Магаданской области сохраняют вкус лета на долгую зиму: практичные способы сушки фруктов и ягод, ошибки и секретные приёмы хозяек.

Читать полностью » Нитроаммофоска для чеснока: 2 подкормки за сезон увеличивают урожай в 3 раза сегодня в 11:28

Одна ложка этого средства — и чеснок вырастает гигантом: секрет, о котором не говорят соседи

Раскрываем секрет тройного урожая чеснока: 1 ложка нитроаммофоски на ведро воды, 2 подкормки за сезон и 3 кг головок с метра грядки. Как избежать ошибок новичков.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь
Наука

Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги
Питомцы

Мультивитамины повышают иммунитет домашних животных
Садоводство

Полив деревьев в октябре и ноябре снижает риск вымерзания коры
Спорт и фитнес

Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины
Дом

Дизайнер Алина Князева назвала главные ошибки, из-за которых ремонт превращается в долгострой
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова заподозрена в манипуляции бывшим мужем Янисом Тиммой с помощью гипноза
Технологии

Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet