Томаты
© commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:38

Зелёные помидоры, которые не ждут своей участи: 8 способов ускорить созревание

Агрономы рекомендуют ограничить полив за 2–3 недели до сбора урожая для ускорения созревания томатов

Каждый огородник знает то чувство ожидания, когда кусты томатов начинают наливаться, но плоды упорно остаются зелёными. Часто погода не идёт навстречу: ночные похолодания, риск ранних заморозков или просто желание быстрее попробовать свой урожай заставляют искать способы ускорить процесс.

Созревание помидоров — это не только влияние солнца и тепла. Биологи напоминают: процесс регулируется этиленом — растительным гормоном, а также температурой, освещением и реакцией на стресс. Если грамотно управлять этими факторами, растение перенаправит силы с роста ботвы на налив и окрашивание плодов.

Эксперты из университетов Миннесоты, Южной Дакоты и Колорадо, а также специалисты сельхозконсультаций США подчёркивают: понимание биологии растения и правильные условия выращивания способны превратить рискованный сезон в богатый урожай.

Восемь приёмов, которые действительно работают

  1. Обеспечьте циркуляцию воздуха
    Воздушный поток предотвращает грибковые болезни и помогает этилену равномерно распределяться среди плодов. Если воздух застаивается, созревание идёт медленнее, а риск фитофтороза возрастает.
    Что делать:
  • высаживать кусты на расстоянии 60-90 см друг от друга;
  • убирать нижние листья, соприкасающиеся с землёй;
  • выборочно прореживать густую листву;
  • удалять пасынки.
  1. Поливайте правильно
    Помидоры любят стабильную влажность, но переизбыток воды тянет растение в рост вместо того, чтобы "подталкивать" плоды к зрелости. Оптимум — около 2,5-4 см воды в неделю с редким, но глубоким поливом. Почва должна оставаться влажной на глубину 5-7 см, но не быть сырой.
    Совет: лучше использовать капельный полив и мульчу для удержания влаги.
  2. Лёгкий водный стресс
    Если слегка ограничить полив за 2-3 недели до ожидаемого сбора урожая, растение воспринимает это как сигнал к ускоренному созреванию. Но важно не переборщить: лёгкое увядание в жару допустимо, а вот сильный стресс опасен. Такой приём делает вкус более насыщенным, а плоды — слаще.
  3. Контроль температуры
    Идеальная температура для налива томатов — +21…+24 °C. При жаре выше +29 °C ферменты, отвечающие за красный цвет, перестают работать, и процесс приостанавливается. При холоде всё замедляется.
    Защита проста: в жаркие дни помогает притеняющая сетка и дополнительная мульча, а в холодные ночи — лёгкое укрытие и ёмкости с водой, аккумулирующие тепло.
  4. Прищипка верхушек
    Если удалить верхушки у высокорослых сортов за 6-8 недель до предполагаемых заморозков, растение перестанет тратить силы на новые цветы и направит их в уже завязавшиеся плоды. Срез делают над последней кистью, которую планируется оставить.
  5. Удаление лишних плодов
    Кусту не хватает ресурсов для равномерного созревания всех завязей. Поэтому лучше убрать мелкие и поздние томаты, особенно размером меньше мячика для гольфа, а также повреждённые плоды. Тогда оставшиеся созреют быстрее и качественнее.
  6. Своевременный сбор
    Учёные напоминают: как только томат достигает стадии "зрелой зелени" — полного размера с первыми намёками румянца, процесс идёт уже внутри. Даже снятые плоды спокойно дойдут до спелости. Поэтому выгодно убирать такие томаты и дозаривать их в домашних условиях.
  7. Дозаривание в помещении
    В комнате с температурой +18…+24 °C и хорошей вентиляцией процесс идёт быстро и безопасно. Ускорить его можно, сложив томаты в бумажный пакет по 3-5 штук и добавив яблоко или банан — они выделяют этилен. Главное — ежедневно проверять плоды, чтобы не пропустить начало гниения.

Главное — сочетать методы

Агрономы отмечают: самый высокий эффект даёт комбинация двух-трёх приёмов, а не ставка на один способ. Уже на этапе посадки стоит учитывать расстояние между кустами, выбор сортов и расположение грядок — это облегчит все дальнейшие меры.

Отдельные разновидности реагируют по-разному: низкорослые сорта обычно сами сосредоточены на плодах, а высокорослым больше помогает прищипка и лёгкий стресс. Крупные мясистые томаты дольше наливаются, чем черри, и именно они требуют дополнительных стимулов.

Специалисты подчёркивают: ускорение созревания должно быть постепенным. Начинать лучше с мягких методов — регулировки полива и прореживания листвы, а уже потом прибегать к более интенсивным приёмам. Со временем у садовода формируется "чутьё" на то, в какой момент и насколько сильно вмешиваться, чтобы урожай был и богатым, и вкусным.

