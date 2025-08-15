Солнце и тепло — враги красных помидоров: как жара замораживает урожай

Лето в самом разгаре, жара стоит изнуряющая, а грядки в саду радуют свежей зеленью, только вот помидоры упрямо остаются зелёными. Знакомая ситуация? Разберёмся, в чём причина.

Что отвечает за окраску помидоров

Классический ярко-красный оттенок появляется благодаря каротину и особенно ликопину. Пока плод зелёный, в нём преобладает хлорофилл. Именно ликопин не только придаёт цвет, но и делает помидор полезным с точки зрения питательных веществ.

Процесс созревания и накопления этих пигментов зависит не только от сорта, но и от внешних условий: погоды, качества почвы, температурных колебаний.

Когда жара мешает, а не помогает

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Патриции Мирковски-Ленарт, оптимальная температура для помидоров — 20-27 °C. При 30-32 °C физиологические процессы замедляются, а производство ликопина почти останавливается.

"В экстремальную жару созревание может полностью прекратиться, и даже при ярком солнце плоды останутся зелёными. Аналогичная ситуация происходит и при похолодании ниже 15 °C", — отмечает специалист.

Вода — друг или враг урожая

Капельный полив — один из лучших способов поддерживать стабильную влажность почвы. Если земля пересыхает, растения переходят в "режим выживания" и перестают производить ликопин.

Но и чрезмерный полив опасен: плоды могут растрескаться, пострадать от грибков и бактерий, из-за чего теряют внешний вид и срок хранения.

Как защитить растения от солнца

Хотя помидоры — светолюбивая культура, прямые лучи в зной могут обжечь их. Арбузно-жёлтые и побелевшие пятна на плодах — признак солнечного ожога. Лёгкое затенение в жаркие дни помогает сохранить здоровье растений и качество урожая.

Не забываем про питание

Калий — ключевой микроэлемент для окрашивания плодов. Его недостаток замедляет созревание и может вызвать верхушечную гниль, особенно у удлинённых сортов.