Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помидоры
Помидоры
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:39

Солнце и тепло — враги красных помидоров: как жара замораживает урожай

Эксперт Мирковски-Ленарт: при сильной жаре помидоры остаются зелёными

Лето в самом разгаре, жара стоит изнуряющая, а грядки в саду радуют свежей зеленью, только вот помидоры упрямо остаются зелёными. Знакомая ситуация? Разберёмся, в чём причина.

Что отвечает за окраску помидоров

Классический ярко-красный оттенок появляется благодаря каротину и особенно ликопину. Пока плод зелёный, в нём преобладает хлорофилл. Именно ликопин не только придаёт цвет, но и делает помидор полезным с точки зрения питательных веществ.

Процесс созревания и накопления этих пигментов зависит не только от сорта, но и от внешних условий: погоды, качества почвы, температурных колебаний.

Когда жара мешает, а не помогает

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Патриции Мирковски-Ленарт, оптимальная температура для помидоров — 20-27 °C. При 30-32 °C физиологические процессы замедляются, а производство ликопина почти останавливается.

"В экстремальную жару созревание может полностью прекратиться, и даже при ярком солнце плоды останутся зелёными. Аналогичная ситуация происходит и при похолодании ниже 15 °C", — отмечает специалист.

Вода — друг или враг урожая

Капельный полив — один из лучших способов поддерживать стабильную влажность почвы. Если земля пересыхает, растения переходят в "режим выживания" и перестают производить ликопин.

Но и чрезмерный полив опасен: плоды могут растрескаться, пострадать от грибков и бактерий, из-за чего теряют внешний вид и срок хранения.

Как защитить растения от солнца

Хотя помидоры — светолюбивая культура, прямые лучи в зной могут обжечь их. Арбузно-жёлтые и побелевшие пятна на плодах — признак солнечного ожога. Лёгкое затенение в жаркие дни помогает сохранить здоровье растений и качество урожая.

Не забываем про питание

Калий — ключевой микроэлемент для окрашивания плодов. Его недостаток замедляет созревание и может вызвать верхушечную гниль, особенно у удлинённых сортов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ваша дача будет цвести: три простых ингредиента для успешного укоренения черенков сегодня в 7:22

Три удивительных продукта, которые сделают укоренение черенков успешным — узнайте, как

Узнайте, как алоэ, мёд и корица помогут успешно укоренить черенки и вырастить крепкие растения. Вдохновляйтесь природными методами садоводства!

Читать полностью » 5 ошибок при хранении лука: как их избежать и сохранить урожай до весны – советы огородникам сегодня в 7:20

Шейковая гниль не пройдет: защищаем лук от потерь – важные советы по уборке и хранению

Чтобы лук лежал до весны, важно правильно выбрать время уборки и обеспечить оптимальные условия хранения. Секреты и советы для защиты урожая.

Читать полностью » Секреты обрезки смородины для максимального урожая: пошаговая инструкция сегодня в 6:33

Урожай смородины будет в разы больше: главное — соблюсти эти простые правила

Смородина – идеальная культура для холодных регионов, радующая урожаем и простотой ухода. Узнайте, как правильно посадить и ухаживать за смородиной, чтобы получить максимальный урожай: выбор сорта, особенности обрезки, подкормка и секреты размножения. Экспертные советы для начинающих садоводов!

Читать полностью » Позаботьтесь о деревьях: избегайте обрезки в августе и что делать вместо этого сегодня в 6:20

Зачем обрезка деревьев в августе может стоить вам урожая: узнайте главное

Специалисты не рекомендуют обрезать деревья в августе: это может ослабить их перед зимой и привести к серьезным заболеваниям. Узнайте, что делать вместо этого.

Читать полностью » Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике сегодня в 5:27

Не выбрасывайте побеги: вот как получить десятки кустов форзиции из черенков

Август - лучшее время для размножения форзиции. Узнайте, как получить десятки новых кустов бесплатно, следуя простой инструкции от опытного садовода. Шаг за шагом раскрываем секреты успешного укоренения черенков, обеспечивая пышное цветение и украшение вашего сада.

Читать полностью » Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе сегодня в 5:20

Секретный ингредиент: добавьте это в августе при посадке редиса – урожай удивит даже опытных дачников

Выращивание редиса в августе: секреты выбора места, полива и сорта. Обеспечьте идеальную влажность, избегайте жары и получите сочный урожай.

Читать полностью » Базилик, мята и розмарин: удивительное размножение черенками сегодня в 4:24

Секрет быстрого размножения: легко повторить с этими 3 растениями

Узнайте, как метод размножения растений одним черенком поможет быстро увеличить количество зелёных насаждений, сохраняя при этом их уникальные качества.

Читать полностью » От иксоры до бегонии: откройте секреты круглогодичного цветения вашего сада сегодня в 3:15

Волшебство непрерывного цветения: три растения, о которых мечтает каждый садовод

Секреты длинного цветения: каким растениям отдать предпочтение, чтобы ваш сад был с цветами круглый год? Узнайте о фаворитах садоводов.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Туристические объекты России с оригинальным жильём
Наука и технологии

В Эфиопии обнаружены зубы ранних Homo и возможного нового вида гоминин
Красота и здоровье

Секреты сбалансированного питания: умеренность и польза
Питомцы

Запах, тепло и шнурки: что привлекает кошек в обуви по данным ветеринаров
Еда

Как приготовить салат с болгарским перцем и медом за 25 минут
Еда

Рецепт курицы в рукаве: простое блюдо с хрустящей корочкой и сочным мясом
Красота и здоровье

Псковские врачи и белорусские специалисты разработали ИИ для выявления патологии шейки матки
Спорт и фитнес

Тренер порекомендовала белки, углеводы и жиры для рациона после физической нагрузки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru