Секрет зимнего здоровья: всё решает то, как вы закатали помидоры

Август — время, когда хозяйки спешат переработать богатый урожай помидоров. Но как сохранить в них максимум пользы? Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала "Доктор Питер" о самых полезных методах заготовки.

1. Консервация

Классический вариант — помидоры в банках.

В плодах сохраняется большая часть ликопина - мощного антиоксиданта, замедляющего старение клеток.

Сохраняются также витамины группы B, витамин А, калий и магний .

Лучше использовать плотные сорта с толстой кожицей.

Переспевшие и мягкие плоды идеально подходят для лечо, соусов и домашнего сока.

2. Помидоры в собственном соку

Сохраняют витамины и минералы,

остаются низкокалорийным блюдом ,

подходят как основа для соусов и заправок.

3. Заморозка

Наиболее щадящий метод для витаминов.

Сохраняется до 90% витамина С и витаминов группы B .

Минус: вкус и текстура меняются, плоды становятся мягкими, больше подходят для супов и соусов.

4. Сушка

Помидоры теряют влагу, но остаются богатыми клетчаткой и микроэлементами .

Идеальны для добавления в салаты, пасту или в качестве закуски.

5. Мочение

Менее популярный, но очень полезный способ.

Благодаря молочнокислому брожению в плодах появляются пробиотики ,

они укрепляют кишечник и иммунитет.

Итог

Консервация, заморозка, сушка, мочение и заготовка в собственном соку — пять проверенных способов сохранить вкус и пользу томатов на всю зиму. Каждый метод имеет свои плюсы, и выбор зависит от того, какие блюда вы хотите готовить позже.