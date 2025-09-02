Секрет зимнего здоровья: всё решает то, как вы закатали помидоры
Август — время, когда хозяйки спешат переработать богатый урожай помидоров. Но как сохранить в них максимум пользы? Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала "Доктор Питер" о самых полезных методах заготовки.
1. Консервация
Классический вариант — помидоры в банках.
В плодах сохраняется большая часть ликопина - мощного антиоксиданта, замедляющего старение клеток.
Сохраняются также витамины группы B, витамин А, калий и магний.
Лучше использовать плотные сорта с толстой кожицей.
Переспевшие и мягкие плоды идеально подходят для лечо, соусов и домашнего сока.
2. Помидоры в собственном соку
Сохраняют витамины и минералы,
остаются низкокалорийным блюдом,
подходят как основа для соусов и заправок.
3. Заморозка
Наиболее щадящий метод для витаминов.
Сохраняется до 90% витамина С и витаминов группы B.
Минус: вкус и текстура меняются, плоды становятся мягкими, больше подходят для супов и соусов.
4. Сушка
Помидоры теряют влагу, но остаются богатыми клетчаткой и микроэлементами.
Идеальны для добавления в салаты, пасту или в качестве закуски.
5. Мочение
Менее популярный, но очень полезный способ.
Благодаря молочнокислому брожению в плодах появляются пробиотики,
они укрепляют кишечник и иммунитет.
Итог
Консервация, заморозка, сушка, мочение и заготовка в собственном соку — пять проверенных способов сохранить вкус и пользу томатов на всю зиму. Каждый метод имеет свои плюсы, и выбор зависит от того, какие блюда вы хотите готовить позже.
