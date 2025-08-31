Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Томаты в теплице
Томаты в теплице
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:09

Секрет богатых грядок с помидорами: это нужно положить в лунку прямо при посадке

Эксперты объяснили основные приёмы повышения урожайности помидоров

Помидоры — одна из самых любимых культур на дачных грядках. Но чтобы получить обильный урожай, важно правильно подготовить растения ещё на старте сезона. Осень и зима — лучшее время собирать яичную скорлупу, ведь весной она станет ценным подспорьем при посадке. В ней содержится кальций, который делает стебли крепче, помогает корням развиваться и защищает плоды от гнили.

Зачем использовать скорлупу

Садоводы часто недооценивают простые натуральные средства. Между тем, яичная скорлупа — настоящий кладезь питательных веществ. Она постепенно разлагается в почве, насыщая её кальцием и микроэлементами. В результате растения становятся более устойчивыми к заболеваниям, а завязи формируются быстрее и качественнее. Кроме того, скорлупа помогает снизить риск появления верхушечной гнили, которая часто портит урожай.

Посадка глубже — крепче корни

Томаты лучше развиваются, если высаживать их глубже, чем они росли в стаканчиках. Для этого в почве делают лунки на несколько сантиметров больше обычного. Перед посадкой в каждое отверстие стоит добавить измельчённую скорлупу и немного перепревшего навоза или гранулированного удобрения. Такой приём помогает корням расти сильнее, а сам куст получает устойчивость к погодным стрессам.

Полгорсти скорлупы — и хватит

Оптимальная доза для одного растения — примерно полгорсти измельчённой скорлупы. Поверх неё подсыпают землю и высаживают рассаду. Хорошо, если корни перед этим замочить в настое ромашки или в воде, где были листья крапивы, окопника или салата. Крапива и окопник богаты азотом, который стимулирует рост, а ромашка обеззараживает корни и почву. Такой "стартовый коктейль" помогает рассаде быстрее прижиться.

Интересно, что цельные яйца, если они остались, тоже можно закопать рядом с кустом. Разлагаются они дольше, но дополнительно подпитывают почву и помогают отпугнуть слизней, которые часто повреждают молодые растения.

Уход сразу после посадки

Томаты нуждаются в большом количестве питательных веществ, поэтому о защите и подкормке стоит позаботиться сразу. Молодые стебли можно обработать растворами с аминокислотами: они активируют почвенные процессы и укрепляют листья. Хорошо работают и препараты против грибковых заболеваний, особенно если весна выдалась дождливой.

Через 10-12 дней после посадки полезно начать листовые подкормки. Питательные растворы помогают растениям быстрее наращивать зелёную массу и закладывать больше бутонов. Важно помнить, что подкармливать томаты нужно не только во время цветения, но и до него — именно ранняя подпитка обеспечивает дружное цветение и завязь.

Полив и профилактика

После высадки растения нужно обильно полить. В дальнейшем лучше организовать систему капельного орошения или хотя бы поливать реже, но более обильно. Это помогает сформировать мощные корни и снижает риск грибковых заболеваний.

Грамотная посадка и простые приёмы вроде добавления скорлупы, настоев трав и своевременной подкормки позволяют вырастить томаты крепкими и урожайными. Такие методы доступны каждому садоводу и не требуют больших затрат, но результат в виде сочных и сладких плодов оправдает все усилия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отплодоносившие побеги ежевики с тёмно-коричневой корой удаляют осенью сегодня в 13:22

Превращается в чащу и гибнет: ошибка, которая стоит садоводам урожая ежевики

Осенняя обрезка ежевики — важный шаг для здоровья куста и урожая. Разбираем сроки, правила и ошибки, которые допускают садоводы.

Читать полностью » В 2 раза больше гороха: секретный метод мульчирования, о котором вы не знали сегодня в 13:11

Урожай соберёте ведрами: вот зачем садоводы укрывают грядки гороха травой

Укройте грядки скошенной травой и забудьте о поливе! Секрет богатого урожая гороха кроется в мульчировании. Простой и эффективный метод!

Читать полностью » Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями сегодня в 12:23

Эти растения не боятся жары: топ культур для контейнеров в Ростовской области

Контейнерный сад превращает террасу в зелёный оазис даже в жарком климате Ростовской области. Секреты выбора растений и ухода — внутри.

Читать полностью » Бесплатные дачные дорожки: как обычные сорняки превратить в мягкий ковер – пошаговая инструкция сегодня в 12:11

Бесплатные дорожки на даче: сорняки превратятся в ковер под ногами – гениальное применение

Превратите сорняки в бесплатные и экологичные дорожки! Узнайте, как создать прочные и удобные тропинки из травы и органики, сэкономив на материалах.

Читать полностью » Выращиваем морковь правильно: яичные лотки решают все проблемы – советы экспертов сегодня в 11:53

Урожай XL: раскройте секрет использования яичных лотков для моркови – советы опытных огородников

Узнайте, как обычные яичные лотки помогут вырастить богатый урожай моркови! Простой, но эффективный метод посадки, экономит время и силы.

Читать полностью » Дачники Челябинской области рассказали об уходе за прудом с карпами кои сегодня в 11:45

Карпы выживают при морозах Урала: секрет пруда, который не промерзает

Пруд с декоративными карпами в Челябинской области — это не просто красота. В суровом климате есть хитрости, без которых рыбы не выживут.

Читать полностью » Умное подавление сорняков: секрет картона и бумаги – советы опытных дачников сегодня в 10:53

Ленивый огород: дачники в шоке от простого способа избавиться от сорняков навсегда – нужен только картон

Простой и эффективный метод избавления от сорняков с помощью картона и органической мульчи. Секреты ленивого огорода, которые экономят время и силы.

Читать полностью » Правильный уход за приствольным кругом: как улучшить рост деревьев в саду сегодня в 10:46

Вы думаете, что ваш сад в порядке? Тогда проверьте, что с его приствольными кругами

Уход за приствольным кругом — ключ к здоровью деревьев. Узнайте о 5 важных работах, которые повысят урожай и улучшат здоровье сада.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Редкий полив - не проблема: самополив грядок из пластиковых бутылок – ваш урожай спасен
Авто и мото

Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД
Еда

Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота
Питомцы

Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта
Туризм

Исторический ансамбль Ивангорода и Нарвы включил крепости, храмы и индустриальные памятники
Наука и технологии

Ветеринары запрещают онихэктомию из-за риска пожизненной хромоты и поведенческих проблем у кошек
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо: скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru