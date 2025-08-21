Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитофтора на томатах
© en.wikipedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:59

Секреты безопасного урожая: как защитить томаты от фитофторы и употреблять их в пищу

Фитофтора — опасное заболевание, которое может причинить серьезный вред растениям и практически полностью уничтожить урожай. Наиболее благоприятные условия для развития фитофторы — высокая влажность. Во многих регионах России лето выдалось дождливым, а значит, крайне высоки риски поражения растений, прежде всего томатов, этим заболеванием. Для огородников актуальным является вопрос, насколько опасны такие овощи и можно ли употреблять их в пищу.

Фитофтора развивается на культурах, которые относятся к семейству пасленовых: это томаты, картофель, баклажаны, перец. Плоды, пораженные фитофторой, становятся рыхлыми и начинают гнить прямо на кусте, на кожуре появляются коричневые пятна.

Безопасность грибка: опасные продукты распада

Грибок, вызывающий фитофтору, безопасен для здоровья человека, однако плоды, которые созревают на кусте, пораженном этой болезнью, становятся горькими на вкус, а плесень, которая на них образуется, выделяет вредные вещества, рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский. Важно помнить, что даже если сам грибок не представляет прямой угрозы, продукты его жизнедеятельности могут быть вредными для организма.

Кроме того, такие плоды могут быть заражены опасными для желудочно-кишечного тракта бактериями. Заражение бактериями может происходить через поврежденную кожуру плодов, что повышает риск пищевых отравлений и других заболеваний.

Незначительные признаки поражения: термическая обработка и промывание уксусом

Если на плодах, которые растут на больном кусте, нет явных визуальных признаков поражения фитофторой, их в принципе можно употреблять в пищу, однако только после термической обработки.

Перед этим томаты следует тщательно промыть. Если на томатах присутствуют небольшие очаговые следы поражения, такие участки нужно срезать, после чего обработать плоды слабым раствором столового уксуса (столовую ложку уксуса развести в литре воды). Такие плоды нельзя есть сырыми — их можно запечь, протушить или использовать для консервации, поскольку высокая температура убивает споры грибка.

Очевидные признаки поражения: отказ от употребления в пищу

Плоды, на которых присутствуют очевидные следы поражения фитофторой, гнилые, почерневшие или начавшие плесневеть, не рекомендуется употреблять в пищу. Такие плоды содержат большое количество вредных веществ и могут представлять опасность для здоровья.

Плоды, которые вызывают сомнение, не стоит закладывать на хранение. Их лучше сразу пустить в дело, используя для приготовления блюд, требующих термической обработки.

Интересные факты о фитофторе

Фитофтора является одним из самых распространенных и опасных заболеваний растений, поражающих многие виды сельскохозяйственных культур.
Споры фитофторы могут распространяться по воздуху на большие расстояния, что затрудняет борьбу с этим заболеванием.
Существуют различные методы борьбы с фитофторой, включая использование химических и биологических препаратов, а также агротехнические приемы.

В заключение, употребление в пищу овощей, пораженных фитофторой, требует осторожности и соблюдения определенных правил. Плоды с очевидными признаками поражения следует выбрасывать, а плоды с незначительными признаками поражения можно употреблять в пищу только после тщательной обработки и термической обработки.

