Советская классика возвращается: томатная подлива стала хитом среди гурманов
Томатная подлива с мясным фаршем — это простое и универсальное блюдо, которое выручает, когда хочется приготовить что-то вкусное и сытное без лишних хлопот. Она отлично сочетается с любыми гарнирами — макаронами, рисом, гречкой, картофельным пюре. Всего полчаса — и горячее домашнее блюдо готово!
Почему именно подлива?
-
Быстро: пока варятся макароны или каша, можно приготовить подливу.
-
Универсально: подходит к любому гарниру.
-
Вкусно: томатная основа придает кисло-сладкий оттенок, а фарш делает блюдо сытным.
Состав ингредиентов
-
Фарш мясной — 500 г
-
Лук — 1 шт.
-
Морковь — 1 шт.
-
Томатная паста — 2 ст. л.
-
Чеснок — 2 зубчика
-
Вода — 150 мл
-
Растительное масло — 10 г
-
Соль, перец черный, сушёный базилик — по вкусу
Пошаговый процесс приготовления
Шаг 1. Подготовка овощей
Лук нарежьте мелко, морковь натрите крупно.
Шаг 2. Обжарка основы
На горячую сковороду налейте масло, выложите овощи. Обжаривайте 2-3 минуты, пока они станут мягкими.
Шаг 3. Добавление фарша
Выложите мясо и, помешивая, разминайте комочки. Жарьте 3-5 минут, пока фарш не поменяет цвет.
Шаг 4. Соус
Вмешайте томатную пасту, добавьте соль, перец, базилик. Влейте воду, доведите до кипения и тушите под крышкой 10-15 минут.
Шаг 5. Завершение
В конце добавьте измельченный чеснок. Консистенцию регулируйте количеством воды.
Таблица: какой фарш лучше использовать?
|Вид фарша
|Вкус
|Жирность
|Когда выбрать
|Свинина
|Сочный, насыщенный
|Средняя/высокая
|Для сытного ужина
|Говядина
|Яркий мясной вкус
|Низкая/средняя
|Для классического варианта
|Курица
|Легкий, нежный
|Низкая
|Для диетического питания
|Индейка
|Нежный, чуть сладковатый
|Низкая
|Для детей и ПП-меню
|Смешанный (свинина+говядина)
|Гармоничный
|Средняя
|Самый универсальный
Мифы и правда
-
Миф: подлива всегда жидкая.
Правда: густоту легко регулировать количеством воды.
-
Миф: вкус зависит только от мяса.
Правда: специи и томатная паста формируют основной вкус.
-
Миф: подливу можно готовить только из фарша.
Правда: её делают и с курицей кусочками, и с грибами, и с овощами.
FAQ
Можно ли готовить без томатной пасты?
Да, замените её помидорами или кетчупом.
Как сделать подливу более густой?
Добавьте 1 ч. л. муки вместе с томатной пастой.
Можно ли приготовить заранее?
Да, подлива хранится в холодильнике до 2 суток, а при разогреве становится вкуснее.
Какие специи лучше использовать?
Классика — перец и базилик. Можно добавить паприку, орегано, тимьян.
Интересные факты
Подливу из мяса готовили ещё в крестьянских семьях, чтобы "растянуть" мясо на большее количество порций.
В СССР томатная подлива с фаршем считалась "столовой классикой" — её часто подавали в школах и заводских столовых.
В Европе аналогичные соусы называют "ragu" (Италия) или "meat sauce" (Англия).
