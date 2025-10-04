Советская классика возвращается: томатная подлива стала хитом среди гурманов

Томатная подлива с мясным фаршем — это простое и универсальное блюдо, которое выручает, когда хочется приготовить что-то вкусное и сытное без лишних хлопот. Она отлично сочетается с любыми гарнирами — макаронами, рисом, гречкой, картофельным пюре. Всего полчаса — и горячее домашнее блюдо готово!

Почему именно подлива?

Быстро: пока варятся макароны или каша, можно приготовить подливу.

Универсально: подходит к любому гарниру.

Вкусно: томатная основа придает кисло-сладкий оттенок, а фарш делает блюдо сытным.

Состав ингредиентов

Фарш мясной — 500 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Вода — 150 мл

Растительное масло — 10 г

Соль, перец черный, сушёный базилик — по вкусу

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1. Подготовка овощей

Лук нарежьте мелко, морковь натрите крупно.

Шаг 2. Обжарка основы

На горячую сковороду налейте масло, выложите овощи. Обжаривайте 2-3 минуты, пока они станут мягкими.

Шаг 3. Добавление фарша

Выложите мясо и, помешивая, разминайте комочки. Жарьте 3-5 минут, пока фарш не поменяет цвет.

Шаг 4. Соус

Вмешайте томатную пасту, добавьте соль, перец, базилик. Влейте воду, доведите до кипения и тушите под крышкой 10-15 минут.

Шаг 5. Завершение

В конце добавьте измельченный чеснок. Консистенцию регулируйте количеством воды.

Таблица: какой фарш лучше использовать?

Вид фарша Вкус Жирность Когда выбрать Свинина Сочный, насыщенный Средняя/высокая Для сытного ужина Говядина Яркий мясной вкус Низкая/средняя Для классического варианта Курица Легкий, нежный Низкая Для диетического питания Индейка Нежный, чуть сладковатый Низкая Для детей и ПП-меню Смешанный (свинина+говядина) Гармоничный Средняя Самый универсальный

Мифы и правда

Миф: подлива всегда жидкая.

Правда: густоту легко регулировать количеством воды.

Миф: вкус зависит только от мяса.

Правда: специи и томатная паста формируют основной вкус.

Миф: подливу можно готовить только из фарша.

Правда: её делают и с курицей кусочками, и с грибами, и с овощами.

FAQ

Можно ли готовить без томатной пасты?

Да, замените её помидорами или кетчупом.

Как сделать подливу более густой?

Добавьте 1 ч. л. муки вместе с томатной пастой.

Можно ли приготовить заранее?

Да, подлива хранится в холодильнике до 2 суток, а при разогреве становится вкуснее.

Какие специи лучше использовать?

Классика — перец и базилик. Можно добавить паприку, орегано, тимьян.

Интересные факты

Подливу из мяса готовили ещё в крестьянских семьях, чтобы "растянуть" мясо на большее количество порций.

В СССР томатная подлива с фаршем считалась "столовой классикой" — её часто подавали в школах и заводских столовых.

В Европе аналогичные соусы называют "ragu" (Италия) или "meat sauce" (Англия).