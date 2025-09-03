Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тля на стебле растения
Тля на стебле растения
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:14

Томатные листья вместо ядохимикатов: это дешёвое решение против тли удивит

Эксперт Николь Берк рассказала, как приготовить спрей от тли из томатных листьев

Домашние средства против вредителей нередко оказываются не менее эффективными, чем магазинные препараты. Один из таких проверенных рецептов — спрей из листьев томата. Его используют садоводы уже несколько поколений, и он до сих пор остаётся популярным благодаря натуральности и простоте приготовления.

Почему листья томатов работают

В листьях помидоров содержатся алкалоиды, токсичные для тли и паутинного клеща. Эти соединения действуют мягко, но эффективно, снижая численность вредителей без химии. Спрей можно использовать для обработки зелени, салатов, фасоли и других нежных растений, которые чаще всего страдают от насекомых.

"Впервые я узнал об этом от старого друга семьи в Кристал-Спрингс, Миссисипи, которая является одной из столиц помидоров в США", — сказала эксперт по садоводству Николь Берк.

Как приготовить спрей

  1. Измельчите несколько свежих листьев томата.

  2. Положите их в кувшин и залейте водой комнатной температуры (только чтобы покрыть листья).

  3. Настаивайте смесь 24 часа.

  4. Процедите через сито или марлю и перелейте в пульверизатор.

Важно использовать именно тёплую или комнатную воду: горячая разрушает полезные вещества.

Как применять

Опрыскивать нужно листья, поражённые тлёй или другими сосущими насекомыми. Однако есть исключение — растения из семейства паслёновых (картофель, баклажаны) могут негативно реагировать на соединения из томатных листьев, поэтому их лучше не обрабатывать.

Николь Берк рекомендует проводить опрыскивания каждые несколько дней — утром или вечером, особенно после дождя или полива. Уже через день-два заметно, как вредители замедляют развитие.

Можно ли хранить средство

Спрей лучше использовать свежим. Если останется лишнее количество, его можно держать в холодильнике, но не более трёх дней — эффективность быстро снижается. Поэтому лучше готовить ровно столько, сколько нужно для одного цикла обработки.

Дополнительные советы

Кроме спрея из томатных листьев, садоводы используют и другие простые натуральные средства:
• кофейная гуща помогает избавиться от слизней;
• крем из зубного камня отпугивает муравьёв;
• настурция служит не только украшением, но и снижает количество вредителей на грядке.

Такие методы показывают, что природные материалы могут стать надёжными помощниками в борьбе за здоровый урожай.

