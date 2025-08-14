Фитофтора — больше не враг: три осенние процедуры, после которых болезнь не вернётся в теплицу

Каждый сезон мы читаем десятки "секретов" по борьбе с фитофторой на помидорах. Но болезнь снова возвращается — стоит только потеплеть и пойти туманам. Решение есть: один раз системно закрыть сезон и повторять это ежегодно. Ниже — три простых шага, которые реально работают, если делать их сразу после уборки урожая и удаления ботвы.

Шаг 1. Глубокая санация почвы (после удаления растений)

Осеннее обеззараживание — это минус зимующие споры и минус "подарки" в виде ранней вспышки следующей весной.

Варианты обработки (выберите один, не смешивайте):

Фитоспорин: 5 г на 10 л воды. Разведите в тёплой воде, дайте настояться 2-3 часа и пролейте грядки. Биологический путь без стресса для почвы.

Медный купорос: 1 ст. л. на 10 л воды. Обильно пролейте заражённые участки. Медь бьёт по возбудителям, но используйте разово и строго по норме.

Марганцовка: 5 г на 10 л горячей воды. Эффективно, но "сжигает" и полезную микрожизнь. После такой обработки обязательно восстановите почвенную биоту ЭМ-препаратом (например, "Байкал ЭМ-1") через 3-5 дней.

Мягкие народные рецепты (подходят для регулярной профилактики):

Чесночный настой: 1 кг раздробленных зубчиков на 10 л горячей воды, сутки настаивания, затем разбавить 1:3 и пролить.

Чистотел: 1 кг измельчённой свежей травы на 10 л горячей воды, настаивать 3 дня, разбавить 1:3.

Нельзя смешивать препараты между собой и работать "на глаз". Сделали одну обработку — дайте почве 3-7 дней "отдыха", затем — восстановление биоты (если применяли "жёсткую" химию).

Шаг 2. Дезинфекция конструкции теплицы

Споры прекрасно зимуют на каркасе, стыках, дверях и дорожках.

Подойдёт Фитоспорин (раствор для опрыскивания) или медный купорос (аккуратно по норме).

Проработайте углы, трещины, пороги, крепёж, фурнитуру, внутреннюю поверхность поликарбоната, дорожки.

После медьсодержащих средств — проветривание.

Лайфхак: снимите верхний слой пыли сухой микрофиброй, затем пройдитесь дезраствором — так состав ляжет равномернее.

Шаг 3. Посев горчицы на сидерат (конец августа — первая половина сентября)

Горчица — природный "санитар" и ускоритель восстановления почвы.

Что даёт:

рыхлит и структурирует землю;

наращивает гумус;

обогащает макро- и микроэлементами;

подавляет почвенные грибы (в т. ч. фитопатогены) и отпугивает слизней, проволочника;

работает как биодезинфекция корнеобитаемого слоя.

Как сеять: разбрасывание по очищенной грядке + лёгкое заделывание граблями, полив. Перед устойчивыми заморозками зелёную массу срежьте и оставьте мульчей.