Томаты
Томаты
© commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:45

Томаты бастуют: раскройте тайну отсутствия цветения и соберите богатый урожай

Недостаток солнца у томатов приводит к отсутствию цветков — данные ботаников

Солнечный свет и вода — основа здоровья любого сада. Однако разным растениям требуется различное количество освещения. Так, например, для полноценного роста культур, относящихся к категории "полное солнце", необходимо минимум шесть часов прямого света ежедневно. В то же время теневыносливые виды, такие как американский падуб, гамамелис или дикий имбирь, обходятся двумя часами.

Томаты (Solanum lycopersicum), как и их "собратья" баклажаны и перцы, относятся к светолюбивым растениям. Они плохо переносят мороз и могут расти как многолетние в безморозных условиях. При недостатке солнца овощи сигнализируют прежде всего отсутствием цветения.

Цветение как главный индикатор

С точки зрения ботаники томат считается фруктом. Его золотисто-жёлтые звездчатые цветки обычно появляются летом или осенью. Для получения урожая необходимо опыление, и именно шмели и дикие пчёлы помогают культуре завязать плоды. Если света мало, растение формирует обильную листву, но цветков не даёт. Особенно это касается томатов, выращиваемых в условиях городских патио, где солнечного света часто не хватает.

Влияние климата и ротации культур

Севооборот играет важную роль: повторная посадка на одном участке повышает риск болезней и вредителей. Но если новый участок оказывается в тени, растение начинает активно наращивать стебли и листья в поисках света, что блокирует процесс цветения.

Для томатов комфортны дневные температуры от +27 до +32 °C. Однако если ночью столбик опускается ниже +13 °C или же дневная жара стабильно превышает +32 °C, цветение также замедляется или прекращается.

Что можно предпринять

Погодные условия невозможно контролировать, но садоводы могут дать томатам дополнительный шанс. Одним из решений является выбор сортов, устойчивых к жаре. К примеру, Heatmaster, Solar Flare или Summer Set лучше переносят высокие температуры. Сорта черри менее требовательны к солнцу и быстрее созревают, поэтому их можно выращивать даже при ограниченном освещении.

Кроме того, отсутствие цветков может быть связано не только с тенью, но и с избытком азота в почве. Если же ни один из способов не помогает, лучше запланировать пересадку томатов на более солнечный участок в следующем сезоне.

