Любимый напиток может обернуться бедой: когда томатный сок становится опасным

Томатный сок заслуженно считается самым популярным среди овощных напитков. Он одновременно освежает и насыщает, способен заменить перекус и прекрасно утоляет жажду. Но перед тем как включить его в рацион, важно разобраться, чем именно полезен этот продукт и в каких случаях может нанести вред.

Полезные свойства томатного сока

Томатный напиток сочетает в себе питательность и лёгкость. В его составе присутствуют пищевые волокна, витамины, углеводы, органические кислоты и минералы. Благодаря этому он укрепляет организм и освежает в жару.

Ключевые компоненты томатной мякоти — аминокислоты, ферменты, клетчатка, пектины, каротиноиды, витамины группы B, Е, Н и РР, а также фолиевая и аскорбиновая кислоты. Дополняют состав минералы, соли железа, органические кислоты и антиоксиданты. Такое богатство веществ объясняет, почему многие люди испытывают тягу именно к этому напитку — зачастую это связано с потребностью организма в кислотах и микроэлементах.

Среди главных преимуществ можно выделить:

Поддержку сердечно-сосудистой системы за счёт калия, магния и витамина С. Снижение уровня холестерина и сахара в крови, что делает сок полезным при диабете. Лёгкий слабительный эффект, улучшающий работу кишечника. Минимальную калорийность — всего 17 ккал на 100 г, что подходит для диетического питания. Антиоксидантное действие, замедляющее процессы старения.

Сравнение: томатный сок и фруктовые напитки