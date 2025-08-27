Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Hedwig Storch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:40

Помидоры будут лопаться от сока: раскроем секрет полива – вот что нужно знать

5 секретов полива томатов: как часто и когда поливать для богатого урожая

Выращивание помидоров — одна из самых любимых дачниками культур. Эти овощи радуют вкусом, а одно растение при грамотном уходе способно дать урожай, который легко удивит масштабами. Но вместе с тем многие сталкиваются с проблемами: плоды мельчают, становятся безвкусными или вовсе не завязываются. Часто причину ищут в составе почвы или качестве рассады. Однако специалисты отмечают: не менее важным фактором является режим полива.

Проверяйте качество воды

Если полив ведётся из водопровода, возможная причина неурожая — повышенная солёность воды. Исследования показали: небольшое количество натрия делает плоды более плотными, кислыми и витаминными, но при избытке соли растение испытывает стресс, хуже усваивает питательные вещества, растёт медленнее и становится мишенью для вредителей, например, моли Tuta absoluta.

Эксперты рекомендуют проверять воду тестером солёности или сдавать её на анализ. При выявленном избытке солей стоит переходить на сбор дождевой воды или устанавливать фильтры. Учёные работают над созданием устойчивых к соли сортов томатов, однако массово они пока не доступны.

Подбирайте полив под тип почвы

Каждый участок индивидуален, и универсальная схема полива здесь не работает. Глинистая почва дольше удерживает влагу, а песчаная быстро пересыхает. Определить необходимость полива можно простым способом: если почва сухая на глубине 2-5 см, пора поливать. Если земля влажная или прилипает к пальцу, значит влаги пока достаточно.

Лучшее время для полива — утро

Ранний полив позволяет растениям быстрее впитать влагу до активного испарения. При вечернем поливе вода остаётся на листьях и почве дольше, что создаёт условия для болезней и вредителей.

Главное правило — не пропускать полив

Даже кратковременная засуха вызывает у растения стресс: оно сбрасывает цветы, листья и замедляет рост. При нерегулярном поливе и резком переливе может появиться гниль плодоножек. Решением может стать система капельного орошения или использование дождевой воды с автоматическими насосами.

Полив поэтапно

  • Молодые саженцы: первую неделю после высадки требуется ежедневный полив. Затем достаточно 2,5-3,5 см воды в неделю (около 25-35 л на 1 м² грядки).
  • Вегетационный период: каждые 3-5 дней, ориентируясь на погоду и влажность почвы.
  • Плодоношение: объём полива нужно увеличить, так как потребность в влаге резко возрастает.

Используйте капельное орошение

По данным исследований 2023 года, капельный полив увеличивает урожайность томатов на 28% при меньшем расходе воды. Система доставляет влагу напрямую к корням и исключает лишнее испарение.

Поливайте землю, а не листья

Полив у корня снижает риск грибковых заболеваний и делает его более эффективным. Лучше давать растениям глубокую порцию влаги, чем частые поверхностные брызги.

Учитывайте дожди

После обильного ливня дополнительный полив не нужен: избыток влаги может вызвать корневую гниль. Кроме того, дождевая вода вымывает питательные вещества, поэтому при необходимости растения можно подкормить удобрениями, но без перебора.

Контейнерные томаты требуют больше влаги

Растения в горшках ограничены небольшим объёмом почвы, которая быстро пересыхает. В жаркие месяцы их поливают почти ежедневно, но следят, чтобы вода не стекала через дренаж — это признак переувлажнения и вымывания удобрений.

Как приготовить запеченные овощи с сыром фета: рекомендации от кулинаров
Терапевт Иван Ромасов: мокрые ноги вызывают спазм сосудов и ослабляют защиту слизистой
Эксперты: акита-ину и чау-чау относятся к наиболее независимым породам собак
Более 3 млн машин выйдут на дороги Подмосковья в начале учебного года — Минтранс
Nature: площадь морского льда у побережья Антарктиды сократилась на 100 км с 2014 года
Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам
Бег 800 метров пять раундов с отдыхом 3 минуты: инструкция для спортсменов
Кеони Худоба рассказал, как выполнять 10-минутный комплекс HIIT для пресса и ног
