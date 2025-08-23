Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Томаты
Томаты
© Designed by Freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:44

Хотите похудеть без диет? Достаточно одного помидора в день

Один помидор в день защищает сосуды и ускоряет снижение веса — эксперт

Эндокринолог Франсиско Росеро в беседе с El Economista рассказал, что всего один помидор в ежедневном рационе способен заметно улучшить здоровье и помочь в борьбе с лишним весом.

Как помидор помогает похудеть

"У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса", — отметил врач.

Низкая калорийность в сочетании с высоким содержанием клетчатки делает этот овощ отличным союзником в снижении веса, помогая дольше сохранять чувство сытости.

Польза для сердца и сосудов
Помидоры положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Их регулярное употребление способствует:

  • снижению артериального давления;
  • уменьшению уровня холестерина и триглицеридов в крови;
  • укреплению сосудов за счёт содержания калия.

Витамины и антиоксиданты
Этот овощ богат витамином C и антиоксидантами, которые защищают клетки от окислительного стресса. Регулярное употребление помогает организму бороться с воспалением и замедляет процессы старения.

Кому стоит быть осторожнее
Несмотря на очевидную пользу, Росеро предостерёг: помидоры могут навредить людям, страдающим от изжоги или синдрома раздражённого кишечника, поэтому им лучше ограничить их количество в рационе.

Итог
Один помидор в день — простая привычка, которая помогает похудеть, поддерживает здоровье сердца и защищает организм от окислительного стресса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Овсяный хлеб помогает контролировать уровень сахара и снижает чувство голода сегодня в 15:06

Обычный белый хлеб крадёт фигуру, овсяный — помогает её держать: идеальный рецепт для стройности

Овсяный хлеб — находка для любителей здорового питания. Узнайте, как он помогает контролировать вес, улучшает здоровье и готовится легко.

Читать полностью » Кардиолог Тарасова назвала продукты, повышающие давление при гипертонии сегодня в 13:29

Секрет крепких сосудов: что нужно исключить из рациона прямо сейчас

Крепкий чай, кофе, колбасы и даже малая доза алкоголя могут спровоцировать резкие скачки давления у гипертоников. Какие продукты под строгим запретом?

Читать полностью » Рецепт рулета из лаваша с брынзой и зеленью сегодня в 13:18

Забудьте о бутербродах: рулет, который не стыдно показать гостям

Универсальная закуска на все случаи жизни! Простой рецепт нежного рулета из лаваша с сыром и зеленью. Идеально для завтрака, работы и праздника.

Читать полностью » Как приготовить жаркое в горшочке в духовке сегодня в 13:11

Глиняный горшок против сковороды: как один кухонный предмет спасает мясо от сухости навсегда

Узнайте секрет идеального жаркого в горшочке! Простой пошаговый рецепт со свининой и грибами, который превратится в кулинарный шедевр у вас в духовке. Сочность и аромат гарантированы.

Читать полностью » Как приготовить пирожное Картошка со сгущенкой и маслом сегодня в 12:11

Вкус детства возвращается: секрет той самой Картошки, которую мы ищем до сих пор

Раскрываем секрет идеальной "Картошки" из детства. Только натуральные продукты, воздушный бисквит и крем. Почему не стоит использовать печенье?

Читать полностью » Как приготовить холодец из куриных ножек сегодня в 12:03

Ошибка, которая губит весь холодец: 90% хозяек добавляют соль не в то время

Откройте лёгкий рецепт нежнейшего куриного холодца. Простые шаги, секрет идеального застывания и варианты красивого украшения для вашего праздничного стола.

Читать полностью » Как приготовить слоеный салат из отварного минтая сегодня в 11:08

Обычные продукты, необычный вкус: секрет салата, который исчезает со стола за секунды

Простой салат из минтая удивит вас своим нежным вкусом. Узнайте, почему рыбу стоит варить в молоке и как три доступных ингредиента создают кулинарный шедевр.

Читать полностью » Как приготовить маффины на кефире сегодня в 11:06

Почему эти маффины пахнут детством: простая магия домашней выпечки

Нежные маффины на кефире, которые тают во рту. Простой рецепт идеальной выпечки для завтрака и чаепития. Узнайте секрет воздушного теста и варианты начинок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей
Спорт и фитнес

Жим Арнольда эффективнее классического жима гантелей — данные Journal of Strength and Conditioning Research
Садоводство

Секрет пышного урожая яблок: советы от садовода Светланы Самойловой
Наука и технологии

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний
Красота и здоровье

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения
Спорт и фитнес

Тренер Джейсон Пак назвал фиксацию ключевым элементом упражнения hip thrust
Питомцы

Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров
Авто и мото

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru