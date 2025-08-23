Хотите похудеть без диет? Достаточно одного помидора в день

Эндокринолог Франсиско Росеро в беседе с El Economista рассказал, что всего один помидор в ежедневном рационе способен заметно улучшить здоровье и помочь в борьбе с лишним весом.

Как помидор помогает похудеть

"У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса", — отметил врач.

Низкая калорийность в сочетании с высоким содержанием клетчатки делает этот овощ отличным союзником в снижении веса, помогая дольше сохранять чувство сытости.

Польза для сердца и сосудов

Помидоры положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Их регулярное употребление способствует:

снижению артериального давления;

уменьшению уровня холестерина и триглицеридов в крови;

укреплению сосудов за счёт содержания калия.

Витамины и антиоксиданты

Этот овощ богат витамином C и антиоксидантами, которые защищают клетки от окислительного стресса. Регулярное употребление помогает организму бороться с воспалением и замедляет процессы старения.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на очевидную пользу, Росеро предостерёг: помидоры могут навредить людям, страдающим от изжоги или синдрома раздражённого кишечника, поэтому им лучше ограничить их количество в рационе.

Итог

Один помидор в день — простая привычка, которая помогает похудеть, поддерживает здоровье сердца и защищает организм от окислительного стресса.