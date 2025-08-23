Хотите похудеть без диет? Достаточно одного помидора в день
Эндокринолог Франсиско Росеро в беседе с El Economista рассказал, что всего один помидор в ежедневном рационе способен заметно улучшить здоровье и помочь в борьбе с лишним весом.
Как помидор помогает похудеть
"У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса", — отметил врач.
Низкая калорийность в сочетании с высоким содержанием клетчатки делает этот овощ отличным союзником в снижении веса, помогая дольше сохранять чувство сытости.
Польза для сердца и сосудов
Помидоры положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Их регулярное употребление способствует:
- снижению артериального давления;
- уменьшению уровня холестерина и триглицеридов в крови;
- укреплению сосудов за счёт содержания калия.
Витамины и антиоксиданты
Этот овощ богат витамином C и антиоксидантами, которые защищают клетки от окислительного стресса. Регулярное употребление помогает организму бороться с воспалением и замедляет процессы старения.
Кому стоит быть осторожнее
Несмотря на очевидную пользу, Росеро предостерёг: помидоры могут навредить людям, страдающим от изжоги или синдрома раздражённого кишечника, поэтому им лучше ограничить их количество в рационе.
Итог
Один помидор в день — простая привычка, которая помогает похудеть, поддерживает здоровье сердца и защищает организм от окислительного стресса.
