Помидоры
Помидоры
© freepik is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:42

Бабушкин секрет: как одна хитрость с поливом превращает зеленые томаты в красные – урожай удивит

Как спасти урожай томатов: советы по дозариванию от опытных садоводов

Вырастить вкусные, насыщенные ароматом помидоры — задача, которая требует терпения и опыта. Но часто к концу лета на кустах всё ещё висят зелёные плоды, а холода уже не за горами. Чтобы не потерять урожай, садоводы используют проверенные методы, позволяющие томатам дозреть и сохранить вкус.

Когда правильно срывать помидоры

Главное правило: помидоры снимают не в полной зелени, а на стадии так называемого "разлома". В этот момент нижняя часть плода начинает слегка краснеть, а внутри уже активно вырабатывается этилен — природный гормон созревания. Даже если такие плоды дозреют в доме, они сохранят вкус, близкий к томатам, созревшим прямо на кусте.

Крупные хозяйства нередко собирают урожай ещё раньше и дозревают его в специальных камерах с этиленом. Но вкус таких плодов значительно уступает садовым, поэтому домашним огородникам лучше дождаться хотя бы первых признаков окрашивания.

Когда нужно собирать раньше

Иногда обстоятельства вынуждают убирать томаты до оптимального момента. Если прогноз обещает заморозки или на листьях появились первые пятна фитофтороза, промедление может стоить всего урожая. В этом случае лучше снять плоды хотя бы на стадии разлома. Это не только сохранит собранные томаты, но и поможет растению направить силы на новые завязи у сортов, плодоносящих всё лето.

Как ускорить созревание на кусте

Если время ещё есть, можно подтолкнуть растение к дозреванию плодов:

Ограничить полив. Лёгкая засуха сигнализирует растению, что пора отдавать энергию плодам, а не наращивать зелёную массу.
Подрезать листья и верхушку. Это улучшает освещённость и ускоряет созревание уже сформировавшихся томатов.
Удалить новые цветки и мелкие завязи. Они отнимают питание у крупных плодов.
Немного повредить корни. Приподняв или слегка подкопав куст, фермеры добиваются замедления роста ботвы и ускорения созревания плодов.

Радикальный метод — выдёргивание куста

Если времени совсем мало, куст можно выдернуть вместе с корнями. Далее есть два варианта:

  1. Повесить растение вниз головой в сухом и прохладном помещении.
  2. Закопать корневую систему в сухую землю или солому.

В обоих случаях плоды продолжают "доходить", а риск их порчи от непогоды сводится к минимуму.

Как не потерять вкус

Важно помнить: слишком ранний сбор зелёных томатов неизбежно отражается на их вкусе. Они остаются более водянистыми и менее сладкими. Поэтому радикальные методы стоит использовать только в самом конце сезона или при угрозе резкого похолодания. В остальных случаях лучше позволить плодам хотя бы слегка окраситься на кусте.

Соблюдая эти правила, садоводы могут сохранить урожай и продлить сезон свежих домашних помидоров даже в условиях короткого лета.

Три интересных факта

  1. Этилен, ускоряющий созревание томатов, используют в промышленности: плоды обрабатывают газом, чтобы придать им товарный вид при транспортировке.
  2. Помидоры могут дозревать быстрее, если их хранить рядом с яблоками или бананами — эти фрукты активно выделяют этилен.
  3. В мире существует более 10 000 сортов томатов, и у каждого из них свой срок созревания: от сверхранних (85-90 дней) до поздних (120 и более).

