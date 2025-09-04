Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Треснувшие томаты на кусте
Треснувшие томаты на кусте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:13

Урожай томатов лопается прямо на грядке: причина этому скрыта в микроэлементах

Трещины на помидорах появляются из-за нехватки бора

Трещины на помидорах — частая проблема, которая может испортить не только внешний вид, но и качество урожая. Обычно они появляются у крупных плодов в момент активного роста и наполнения влагой. Главная причина — дефицит микроэлемента бора, отвечающего за прочность клеточных стенок и нормальное деление клеток.

Почему появляются трещины

Бор участвует в формировании завязей, развитии цветов и транспортировке сахаров к плодам. При его нехватке ткани становятся хрупкими, а кожица плода не выдерживает внутреннего давления и начинает растрескиваться. Особенно часто это происходит в основании томата, где напряжение максимальное.

Кроме трещин, недостаток бора вызывает и другие признаки:
• задержка роста и формирования плодов;
• бледная окраска и деформация листьев;
• засыхание кончиков побегов;
• слабая корневая система.

Как исправить ситуацию

Чтобы восполнить дефицит, используют удобрения с бором. Существует два эффективных способа:

  1. Корневая подкормка - внесение раствора борной кислоты (0,1-0,2%) при поливе. Элемент сразу усваивается корнями.

  2. Листовая подкормка - опрыскивание растений раствором борной кислоты меньшей концентрации (0,05-0,1%). Такой метод помогает быстро насытить растение микроэлементом в период активного роста.

Важно также контролировать состав почвы: избыток кальция и других веществ может мешать усвоению бора.

Как избежать проблемы

• Следить за сбалансированным питанием растений.
• Использовать комплексные удобрения, включающие микроэлементы.
• Поддерживать оптимальный режим полива, избегая резких перепадов влаги.

Правильный уход и своевременное внесение микроэлементов помогут сохранить плоды целыми и здоровыми, а также обеспечат высокий урожай в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как рыбные отходы увеличивают урожай: проверенный метод бабушек сегодня в 13:59

Забудьте про навоз: этот рыбный секрет преобразит ваш огород – растения будут в восторге

Узнайте, как рыбные отходы могут стать ценным органическим удобрением. Раскрываем секреты использования рыбных костей, голов и внутренностей для подкорки томатов, огурцов и других культур, чтобы повысить урожай и улучшить здоровье сада.

Читать полностью » RT: дачникам напомнили о необходимости удобрять почву и проводить обрезку сегодня в 13:49

Последний шанс сохранить плодородие: главные работы на участке перед зимой

Дачникам напоминают: август — время сбора урожая, ухода за почвой и подготовки сада к зиме. Какие работы стоит успеть сделать до конца сезона?

Читать полностью » Озимая рожь, горчица и фацелия: названы лучшие сидераты для Карелии осенью сегодня в 13:23

Осенняя хитрость садоводов Карелии: как грядки сами готовятся к весне

Осенью в Карелии можно заложить основу урожая следующего года. Секрет в простых растениях, которые спасают землю и защищают грядки до весны.

Читать полностью » Осенняя подготовка теплицы: простые шаги к рекордному урожаю сегодня в 12:59

Теплица – ваш золотой ключик: раскроем секрет осенней перезагрузки почвы для богатого урожая

Узнайте, как правильно подготовить теплицу осенью для получения богатого урожая в следующем сезоне! Очистка, удобрения, кислотность и защита от вредителей – все этапы.

Читать полностью » Укрытие клубники в Томской области в октябре необходимо из-за морозов сегодня в 12:17

Томская клубника переживает зиму не сама: спасает неожиданный приём

Клубника в Томской области требует особого ухода зимой. Узнайте, когда и чем укрыть грядки, чтобы весной они дали богатый урожай.

Читать полностью » Герань цветет круглый год: секрет подкормки, который передается из поколения в поколение сегодня в 11:59

Герань будет цвести, как безумная: копеечный ингредиент из аптеки — вот что ей нужно

Секрет пышного цветения герани раскрыт! Узнайте, как приготовить простую и эффективную подкормку из двух доступных ингредиентов. Раскроем секрет подкормки герани для обильного цветения.

Читать полностью » Фитофтора сохраняется в почве и растительных остатках после зимы — агрономы назвали способы защиты сегодня в 11:39

Четыре дешёвых способа остановить фитофтору — работают до следующего лета

Сентябрь — решающий месяц в борьбе с фитофторой. Узнайте, как недорогими и безопасными средствами защитить грядки до следующего лета.

Читать полностью » Идеальные соседи для лука: как увеличить урожай с помощью правильного соседства сегодня в 10:59

Лук расцветет на зависть соседям: посадите рядом эти культуры и забудьте о проблемах

Узнайте, какие культуры лучше всего сажать рядом с луком для увеличения урожая и защиты от вредителей. Секреты опытных садоводов раскроют тайны идеального соседства для лука.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

MINI Countryman провалил часть испытаний в "лосином тесте"
Питомцы

Учёные: акулы существуют более 455 миллионов лет
ПФО

Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года
Спорт и фитнес

Быстрая ходьба щадит суставы и снижает риск травм — врач Паунел Вукаcинов
Садоводство

Правильная пересадка помогает орхидее восстановиться и выпустить новые бутоны
Культура и шоу-бизнес

Сиквел "Супермена" получил название "Человек завтрашнего дня" и выйдет в июле 2027 года — Джеймс Ганн
Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова
Садоводство

Как восстановить газон после надземного бассейна: пошаговая инструкция от экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet