Урожай томатов лопается прямо на грядке: причина этому скрыта в микроэлементах

Трещины на помидорах — частая проблема, которая может испортить не только внешний вид, но и качество урожая. Обычно они появляются у крупных плодов в момент активного роста и наполнения влагой. Главная причина — дефицит микроэлемента бора, отвечающего за прочность клеточных стенок и нормальное деление клеток.

Почему появляются трещины

Бор участвует в формировании завязей, развитии цветов и транспортировке сахаров к плодам. При его нехватке ткани становятся хрупкими, а кожица плода не выдерживает внутреннего давления и начинает растрескиваться. Особенно часто это происходит в основании томата, где напряжение максимальное.

Кроме трещин, недостаток бора вызывает и другие признаки:

• задержка роста и формирования плодов;

• бледная окраска и деформация листьев;

• засыхание кончиков побегов;

• слабая корневая система.

Как исправить ситуацию

Чтобы восполнить дефицит, используют удобрения с бором. Существует два эффективных способа:

Корневая подкормка - внесение раствора борной кислоты (0,1-0,2%) при поливе. Элемент сразу усваивается корнями. Листовая подкормка - опрыскивание растений раствором борной кислоты меньшей концентрации (0,05-0,1%). Такой метод помогает быстро насытить растение микроэлементом в период активного роста.

Важно также контролировать состав почвы: избыток кальция и других веществ может мешать усвоению бора.

Как избежать проблемы

• Следить за сбалансированным питанием растений.

• Использовать комплексные удобрения, включающие микроэлементы.

• Поддерживать оптимальный режим полива, избегая резких перепадов влаги.

Правильный уход и своевременное внесение микроэлементов помогут сохранить плоды целыми и здоровыми, а также обеспечат высокий урожай в будущем.