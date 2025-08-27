Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запеканка с помидорами черри
Запеканка с помидорами черри
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:05

Как быстро и просто приготовить пирог, который удивит даже искушённых гурманов

Как приготовить пирог с помидорами и сыром: пошаговая инструкция

Представьте себе нежнейшую основу из песочного теста, щедро посыпанную расплавленным сыром и украшенную сочными ломтиками помидоров. Этот пирог — идеальная закуска, которая сочетает в себе простоту приготовления и потрясающий средиземноморский вкус. Он станет звездой любого стола: от семейного ужина до встречи с друзьями.

Ингредиенты

Для теста вам понадобятся простые и доступные продукты. Главное — качественное сливочное масло жирностью не менее 82,5%, именно оно гарантирует ту самую рассыпчатую текстуру.

  • Мука пшеничная — 220 г
  • Масло сливочное — 140 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Тимьян (чабрец) — по вкусу
  • Помидоры — 3 шт. (средние)
  • Сыр твёрдый — 50 г
  • Лук красный — 1 шт.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Тимьян, перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый план действий

Просейте муку, смешайте ее с солью, сахаром и измельченным тимьяном. Холодное масло нарежьте кубиками и добавьте к сухой смеси вместе с яйцом. Быстро замесите нелипнущее тесто, сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на полчаса.

Охлажденное тесто раскатайте в прямоугольник размером 20х30 см. Смажьте его поверхность оливковым маслом. Крупно натрите сыр и распределите его по тесту, отступив 3 см от краев. Помидоры нарежьте кружочками (кожицу можно не снимать) и разложите поверх сыра. Сверху украсьте тонкими кольцами красного лука.

Аккуратно заверните края теста, формируя бортик. Слегка смажьте начинку оливковым маслом, присыпьте тимьяном и перцем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут до золотистого цвета.

Готовый пирог слегка остудите — так его будет удобнее резать. Аромат свежей выпечки и трав соберет всех домочадцев на кухне за считанные секунды.

