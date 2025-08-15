Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Томаты в теплице
Томаты в теплице
Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:35

Томаты будут как наливные яблочки: добавьте этот секретный ингредиент в подкормку – урожай поразит

Кальциевая селитра и зола: двойной удар по вершинной гнили томатов – простой рецепт

Вершинная гниль томатов — распространенное заболевание, поражающее плоды и приводящее к значительным потерям урожая. Основной причиной развития этого заболевания является дефицит кальция, необходимого для нормального развития клеток плодов. Этот дефицит может быть вызван различными факторами, такими как неправильный полив, дисбаланс питательных веществ в почве или неблагоприятные погодные условия.

Эффективным решением проблемы является внекорневая подкормка томатов раствором кальциевой селитры. Этот препарат содержит кальций в легкодоступной для растений форме. Для приготовления рабочего раствора одну столовую ложку кальциевой селитры растворяют в 10 литрах чистой, желательно теплой воды. Важно соблюдать рекомендованную дозировку, чтобы не навредить растениям.

Усиление действия: древесная зола

Для усиления действия и лучшего усвоения кальция в раствор кальциевой селитры полезно добавить древесную золу. Древесная зола является дополнительным источником кальция и других полезных микроэлементов. Половину стакана просеянной золы заливают небольшим количеством горячей воды, настаивают пару часов, процеживают и смешивают с приготовленным раствором селитры.

Перед опрыскиванием полученную смесь рекомендуется обогатить столовой ложкой травяного настоя (например, из крапивы или окопника) или гуматом калия. Эти добавки улучшают обменные процессы в растениях и способствуют более эффективному усвоению кальция. Травяные настои содержат биологически активные вещества, стимулирующие рост и развитие, а гуматы калия улучшают структуру почвы и повышают устойчивость растений к стрессу.

Техника опрыскивания: правильный подход

Полученным раствором обильно опрыскивают листья томатов, уделяя особое внимание обратной стороне листовых пластин и кистям с плодами. Обработку проводят рано утром или в вечерние часы, чтобы избежать ожогов листьев под воздействием солнечных лучей. Важно тщательно обработать все части растения, чтобы обеспечить максимальное усвоение кальция.

Повторяют опрыскивание каждые 7-10 дней, особенно в период массового налива плодов, после поливов или дождей. Регулярное внесение кальция в доступной форме помогает поддерживать необходимый уровень этого элемента в тканях растений. Важно не допускать перерывов в обработках, чтобы обеспечить постоянное поступление кальция.

Режим полива: контроль влажности почвы

Одновременно с внекорневыми подкормками необходимо нормализовать режим полива. Почву следует поддерживать в стабильно умеренно влажном состоянии, избегая как переувлажнения, так и пересыхания. Резкие перепады влажности почвы могут затруднять усвоение кальция корнями растений и способствовать развитию вершинной гнили.

В период активного плодоношения рекомендуется минимизировать корневые подкормки азотными удобрениями. Избыток азота, особенно в аммиачной форме, затрудняет усвоение кальция корнями растений, усугубляя проблему вершинной гнили. Важно соблюдать баланс питательных веществ, обеспечивая растения необходимыми элементами в правильных пропорциях.

Альтернативные решения: настой яичной скорлупы и мела

Альтернативой кальциевой селитре может служить настой яичной скорлупы или мела. Скорлупу яиц измельчают, заливают водой, добавляют немного яблочного уксуса (чайная ложка на литр) для лучшего растворения кальция, настаивают несколько дней до помутнения и разводят в пропорции 1:3 для опрыскивания.

Применение рекомендованных мер, в частности, внекорневых подкормок раствором кальциевой селитры, вместе с правильным режимом полива, позволяет быстро остановить развитие вершинной гнили на новых плодах. Растения восстанавливаются, а последующие завязи развиваются здоровыми и крепкими, обеспечивая обильный урожай.

Интересные факты о томатах:

  • Томаты, как и клубника, с ботанической точки зрения являются ягодами.
  • Томаты были завезены в Европу из Южной Америки в XVI веке.
  • В США томаты считались декоративным растением до середины XIX века.
  • Существует более 10 000 сортов томатов.

