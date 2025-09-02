За 20 минут к идеальному шашлыку: соус, который сэкономит ваше время и деньги

Хотите приготовить томатный соус, который идеально дополнит шашлыки, колбаски и даже картофель? Этот рецепт — настоящая находка для летних пикников! Пряный, ароматный и очень насыщенный — он точно станет вашим любимым дополнением к мясу.

Ингредиенты для 2 порций

Томатная паста (густая) — 250 г

Вода (кипячёная или бутилированная) — 1 стакан (или меньше, по необходимости)

Чеснок — 15 г

Лук — 30 г

Зелень кинзы — 15 г

Петрушка — 20 г

Уксус 6% — 3 ст. л.

Сахар — 0,25 ч. л. (по вкусу)

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить томатный соус для шашлыка: пошагово

Подготовьте все продукты — это упростит процесс и сделает его приятнее. В глубокую миску кладём томатную пасту и постепенно добавляем воду, пока не получится консистенция нежирной сметаны. У меня ушёл целый стакан воды, в итоге получилось около 500 мл соуса. Если ваша паста жидкая, воду можно не добавлять, а увеличить количество пасты.

Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Залейте его уксусом (6%) и оставьте мариноваться на 15-20 минут. Если уксус 9%, его стоит немного разбавить водой или взять меньше.

Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке или пропустите через пресс. Тщательно промойте кинзу и петрушку, обсушите бумажными салфетками.

В чашу блендера кладём томатный соус, чеснок и маринованный лук. Посолите, добавьте щепотку сахара и чёрный молотый перец. Мелко нашинкуйте зелень и отправьте в блендер. Пробейте всё до однородной массы.

Переложите соус в миску, попробуйте на вкус. При необходимости добавьте ещё соли или сахара. Накройте крышкой или пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на час. Ваш ароматный томатный соус готов! Он прекрасно подчеркнёт вкус мясных блюд и картофеля.

Почему стоит попробовать этот соус?