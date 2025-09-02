Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Томатный соус
Томатный соус
© freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:17

За 20 минут к идеальному шашлыку: соус, который сэкономит ваше время и деньги

Как приготовить томатный соус для шашлыка по рецепту кулинаров

Хотите приготовить томатный соус, который идеально дополнит шашлыки, колбаски и даже картофель? Этот рецепт — настоящая находка для летних пикников! Пряный, ароматный и очень насыщенный — он точно станет вашим любимым дополнением к мясу.

Ингредиенты для 2 порций

  • Томатная паста (густая) — 250 г
  • Вода (кипячёная или бутилированная) — 1 стакан (или меньше, по необходимости)
  • Чеснок — 15 г
  • Лук — 30 г
  • Зелень кинзы — 15 г
  • Петрушка — 20 г
  • Уксус 6% — 3 ст. л.
  • Сахар — 0,25 ч. л. (по вкусу)
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить томатный соус для шашлыка: пошагово

Подготовьте все продукты — это упростит процесс и сделает его приятнее. В глубокую миску кладём томатную пасту и постепенно добавляем воду, пока не получится консистенция нежирной сметаны. У меня ушёл целый стакан воды, в итоге получилось около 500 мл соуса. Если ваша паста жидкая, воду можно не добавлять, а увеличить количество пасты.

Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Залейте его уксусом (6%) и оставьте мариноваться на 15-20 минут. Если уксус 9%, его стоит немного разбавить водой или взять меньше.

Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке или пропустите через пресс. Тщательно промойте кинзу и петрушку, обсушите бумажными салфетками.

В чашу блендера кладём томатный соус, чеснок и маринованный лук. Посолите, добавьте щепотку сахара и чёрный молотый перец. Мелко нашинкуйте зелень и отправьте в блендер. Пробейте всё до однородной массы.

Переложите соус в миску, попробуйте на вкус. При необходимости добавьте ещё соли или сахара. Накройте крышкой или пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на час. Ваш ароматный томатный соус готов! Он прекрасно подчеркнёт вкус мясных блюд и картофеля.

Почему стоит попробовать этот соус?

  • Легко и быстро готовится
  • Используются свежие травы и чеснок для насыщенного аромата
  • Идеален для жарких летних дней и пикников
  • Подходит для разных мясных блюд и даже овощей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить черничный песочный пирог с сметанной заливкой сегодня в 2:45

Черничный пирог с сметанной заливкой: меньше усилий, больше восторга — рецепт для занятых хозяек

Песочный пирог с черникой и нежной сметанной заливкой — идеальный десерт для семейного чаепития. Узнайте, как легко приготовить ароматную и сочную выпечку дома!

Читать полностью » Домашний сыр из молока и уксуса: блогер показал быстрый рецепт сегодня в 2:16

Раньше покупала в магазине, теперь делаю сама — вкуснее моцареллы

Простой рецепт домашнего сыра: всего три ингредиента, несколько минут у плиты и терпение — в итоге получите вкус, похожий на моцареллу.

Читать полностью » Куриные крылышки готовят в аэрогриле за 20 минут сегодня в 1:53

Быстро и вкусно: как приготовить куриные крылышки в аэрогриле без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочные и хрустящие куриные крылышки в аэрогриле — идеальную закуску для дружеской встречи и семейного ужина. Простые ингредиенты и быстрый рецепт!

Читать полностью » Как приготовить салат из помидоров и сыра страчателла: пошаговый рецепт сегодня в 1:42

Быстрый рецепт салата с мягким сыром — вкусно, просто и полезно за 15 минут

Лёгкий салат со страчателлой и помидорами — идеальный выбор для быстрого перекуса или праздничного стола. Узнайте, как быстро и просто приготовить этот вкусный и нежный салат!

Читать полностью » Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома сегодня в 1:22

Блины с ветчиной и сыром — секрет, почему их заказывают в каждом ресторане

Блины с начинкой — от классики с сыром и ветчиной до сочного варианта с помидорами. Простые рецепты, которые сделают обычный ужин особенным.

Читать полностью » Как запечь курицу в медовом соусе: рецепт от шеф-поваров сегодня в 0:51

Курица в медовом соусе: катастрофа скучного ужина или шанс на триумф вкуса

Откройте для себя простой рецепт сочной курицы в соевом соусе с медом — идеальное сочетание вкуса и аромата, которое покорит вас и ваших близких.

Читать полностью » Как приготовить банановые маффины с разрыхлителем и ванилином — пошаговая инструкция сегодня в 0:39

Банановые маффины, которые меняют представление о домашней выпечке

Хотите быстро приготовить ароматные и влажные банановые маффины? Узнайте простой рецепт и секреты идеальной текстуры, которые сделают вашу выпечку незабываемой!

Читать полностью » Шеф-повар Мэтт Тейлор раскрыл рецепт домашней сметаны из сливок и молока сегодня в 0:27

Домашняя сметана выходит нежнее магазинной — всего 2 ингредиента

Простой рецепт домашней сметаны от шеф-повара: как из сливок и молока получить нежный продукт с насыщенным вкусом и чем он отличается от магазинного.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Вода после пасты – секретное удобрение: как поливать растения, чтобы они росли как на дрожжах
Садоводство

Фермер Брайан Свобода: для обрезки алоэ нужно минимум семь–восемь листьев
Спорт и фитнес

Тренировки для любительского бокса: программа подготовки по данным FightCamp
Авто и мото

Шесть автопроизводителей снизили цены в России в августе — данные "Цена Авто"
Наука и технологии

Музыкальная фраза против гипертонии — данные исследования ESC представят в 2025
Красота и здоровье

Александр Аржаков: рюкзак должен располагаться в центре спины и не стеснять движения
Спорт и фитнес

Ходьба и бег: сколько калорий тратится по данным Harvard Health Publishing
Культура и шоу-бизнес

Жена Брюса Уиллиса объяснила, почему актёр с деменцией живёт в клинике
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet