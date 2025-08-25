Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:17

Половина урожая на помойке: как огородники теряют томаты из-за одной ошибки

Глюконат кальция останавливает вершинную гниль томатов за 3 дня — схема применения

Вершинная гниль — один из самых неприятных "сюрпризов" для огородника. Черные вдавленные пятна на плодах появляются внезапно и за несколько дней могут уничтожить половину урожая. Но болезнь реально остановить — даже в запущенных случаях.

3 главные ошибки, которые допускают все

  1. Полив кальциевой селитрой в июле. Азот заставляет куст гнать листву, а не питать плоды. Болезнь только усиливается.

  2. Зольный раствор с уксусом. Считается "щадящим" методом, но на деле обжигает корни. Иногда растение погибает за одну обработку.

  3. Выжидательная позиция. Болезнь не проходит сама. Каждые сутки промедления = минус 10-12% урожая.

Почему болезнь активизируется именно в июле

  • Резкие перепады температуры (днем жара, ночью прохлада) блокируют движение кальция внутри куста.

  • В период налива плодов томаты остро нуждаются в кальции для формирования клеточных стенок.

  • Особенно страдают крупноплодные сорта и перегруженные кусты.

Проверенная схема за 3 дня

День 1 — экстренная помощь

  • 2-3 ампулы глюконата кальция на 10 л воды.

  • Опрыскивание по листу утром или вечером.

  • Полив под корень 1-1,5 л на куст.

День 2 — закрепление результата

  • Повторное опрыскивание (2 ампулы/10 л).

  • Мульчирование почвы травой или соломой (5-7 см).

  • Удаление и уничтожение всех больных плодов.

День 3 — профилактика

  • 1-2 ампулы глюконата кальция + 0,5 ч. л. борной кислоты на 10 л.

  • Регулярный полив: каждые 2-3 дня по 2-3 л под куст.

Уже на второй день новые пятна перестают появляться, старые не увеличиваются.

Долгосрочная стратегия

  • Полив по режиму. Через день одинаковыми объемами. В августе — ежедневно, но меньшими порциями.

  • Выбор сортов. Более устойчивые — Рома, Де Барао. Крупноплодные лучше выращивать при капельном поливе.

  • Домашний кальциевый раствор. 50 г мела + 0,5 ч. л. лимонной кислоты на 1 л воды.

  • Сигналы нехватки кальция. Светлеют молодые листья при нормальных старых — пора срочно обрабатывать.

  • Профилактика. Каждые 10 дней слабое опрыскивание глюконатом кальция + обновление мульчи.

Благодаря этой системе я почти забыл про вершинную гниль и снимаю здоровые томаты до заморозков.

