Огурцы и помидоры
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 18:51

Тихий убийца урожая в фурах: 19 тонн импортных томатов в Астрахани оказались биологической угрозой

В Астраханской области специалисты выявили крупную партию импортных овощей, зараженных опасным растительным вирусом. В ходе лабораторных исследований Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки было установлено, что 19 тонн свежих томатов, прибывших из Туркменистана, являются носителями инфекции. Данный случай стал уже третьим инцидентом с начала 2025 года, когда в продукции из этой республики находят карантинные организмы. Информация о результатах экспертизы оперативно направлена в управление Россельхознадзора для принятия решения о дальнейшей судьбе груза.

Природа заболевания и история вируса

Обнаруженный в девятнадцатитонной партии патоген официально классифицируется как вирус коричневой морщинистости плодов томата. Впервые эта инфекция была зафиксирована учеными в Израиле в две тысячи четырнадцатом году, после чего она начала стремительно распространяться по основным аграрным регионам мира. Основная коварность вируса заключается в том, что он не представляет прямой биологической угрозы для здоровья человека, но выступает настоящим киллером для сельского хозяйства.

Под прицелом инфекции оказываются в первую очередь пасленовые культуры, такие как помидоры и перец. Заражение часто протекает в скрытой форме, когда внешние признаки болезни проявляются не сразу, а плод уже служит источником инфекции. Биохимические процессы внутри растения нарушаются, что приводит к полной потере товарного вида продукции и делает ее непригодной для реализации. В условиях тепличных хозяйств такой вирус способен уничтожить до ста процентов планируемого урожая за короткий срок.

Специалисты лаборатории отмечают, что текущий инцидент подтверждает системный характер проблемы с поставками из Туркменистана. Ранее в текущем году на астраханских контрольных пунктах уже дважды блокировали партии овощей с аналогичным диагнозом. Подобная частота обнаружения вируса указывает на серьезную эпидемиологическую ситуацию в местах выращивания продукции и требует усиленного мониторинга каждой ввозимой машины.

Как распознать зараженные овощи

Определить наличие патогена без лабораторного оборудования на ранних стадиях практически невозможно, но при развитии болезни признаки становятся очевидными. Овощи начинают созревать неравномерно, на их поверхности проступают характерные пятна и специфический мраморный рисунок. Кожица помидоров может приобретать желтоватый или коричневый оттенок, теряя привычную однородность цвета. Это происходит из-за того, что вирус блокирует нормальный синтез пигментов в клетках растения.

Форма инфицированных плодов также претерпевает изменения, становясь неровной или бугристой, что и дало название болезни — морщинистость. При разрезе заметно, что внутренняя структура помидора деградирует, а мякоть теряет свою плотность. Даже если один край томата выглядит здоровым, вирусная нагрузка распределена по всему объему, что превращает овощ в биологическую бомбу для соседних ящиков. Такие визуальные дефекты являются первым сигналом для инспекторов при проведении первичного осмотра на границе.

Помимо эстетических изъянов, зараженные томаты теряют свои вкусовые качества и лежкость. Нарушение клеточной структуры приводит к быстрому загниванию и развитию сопутствующих грибковых заболеваний. Использование таких овощей в переработке также ограничено, так как патоген крайне устойчив к внешним воздействиям. Для потребителя покупка таких плодов оборачивается быстрым их приходом в негодность даже в условиях холодильника.

Пути распространения и меры контроля

Живучесть вируса коричневой морщинистости вызывает серьезные опасения у агрономов из-за легкости его передачи от одного объекта к другому. Инфекция распространяется контактным путем: через сок больных плодов, который остается на таре, упаковочных материалах, одежде персонала или инструментах. Даже кузов грузового автомобиля, в котором перевозилась зараженная партия, без тщательной дезинфекции становится переносчиком заболевания. Это создает огромные риски для локальных фермерских хозяйств, если вирус попадет в почву или воду через отходы.

"Вирус легко передаётся не только через сами плоды, но и через ящики, ножи, одежду, упаковку или кузов машины, если на них попал сок больного растения",

В настоящее время 19 тонн туркменских томатов находятся под строгим надзором ведомственных служб, их оборот на территории региона полностью прекращен. Специалисты Россельхознадзора рассматривают стандартные в таких случаях протоколы: либо полная утилизация продукции методом сжигания, либо ее возврат экспортеру. Процедура уничтожения исключает любую вероятность попадания растительных остатков в природную среду, чтобы купировать угрозу заражения астраханских теплиц.

Для предотвращения подобных ситуаций на границе усилен фитосанитарный контроль, подразумевающий обязательный отбор проб от каждой крупной партии. Внимание к импорту из Центральной Азии в 2025 году остается повышенным, так как сохранение эпизоотического благополучия региона является приоритетом для продовольственной безопасности. Фермерам и владельцам тепличных комплексов рекомендуется внимательно относиться к закупке семенного материала и соблюдать жесткие правила гигиены на производстве.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

