Спасите урожай от холодов: простой трюк для ускорения созревания томатов

Погода в конце лета часто бывает непредсказуемой, что особенно чувствительно для огородников. В это время особенно важно, чтобы урожай успел дозреть, не пострадав от холода или болезней, особенно это касается томатов.

Чтобы сохранить плоды многомесячного труда, можно ускорить созревание томатов с помощью доступных и подручных средств, не снимая их с кустов.

Вот некоторые рекомендации для садоводов по уходу за томатами в августе.

Подкормка с йодом

Опытные огородники утверждают, что обыкновенный йод, который продаётся в любой аптеке, может помочь ускорить процесс созревания.

Йод действует на растения как стимулятор, ускоряя покраснение плодов.

Как применять

Чтобы приготовить питательный раствор, добавьте 30 капель йода в 10 литров воды.

Хорошо перемешайте раствор, налейте его в распылитель и обработайте кусты томатов.

Кроме того, что этот раствор стимулирует созревание томатов, он также защищает растения от болезней и вредителей, укрепляя их иммунитет.

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