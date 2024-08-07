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Рецепт подкормки томатов в августе
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Плодоношение увеличится в два раза: лучшая подкормка для томатов в начале августа

Рецепт подкормки томатов в августе

Август — важный месяц для ухода за томатами, так как именно в это время растения нуждаются в дополнительной поддержке для достижения максимального урожая. Подкормка в конце лета поможет укрепить растения и повысить качество плодов.

Ингредиенты

1. Куриный помет (или коровяк);

2. Древесная зола;

3. Компост или перегной;

4. Вода.

Приготовление

В ведре или любой другой ёмкости смешайте куриный помёт (или коровяк) с водой. Оставьте на 2-3 дня для ферментации.

После того как раствор настоится, добавьте древесную золу и тщательно перемешайте. Зола обогатит смесь калием и фосфором, что особенно важно для формирования плодов.

Добавьте компост или перегной в полученную смесь и хорошо перемешайте.

Применение

Разведите полученную подкормку водой в соотношении 1:10 (1 часть раствора на 10 частей воды) и полейте томаты под корень. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Подкормку можно проводить каждые 2-3 недели до конца августа.

Фото: flickr.com/McKay Savage(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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