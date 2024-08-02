На зависть соседям: это удобрение сделает ваши томаты крупными и сладкими

Август — это ключевой месяц для ухода за томатами, особенно если вы хотите обеспечить богатый урожай до конца сезона.

Вот простой и эффективный рецепт подкормки, который поможет вашим томатам процветать в конце лета.

Ингредиенты.

1 литр настоянного куриного помёта (или другой органической подкормки)

10 литров воды

1 столовая ложка древесной золы (опционально)

1 чайная ложка настойки из хвоща полевого (для укрепления растений и борьбы с болезнями, опционально)

Приготовление и применение.

Подготовка раствора: В большом ведре растворите 1 литр настоянного куриного помёта в 10 литрах воды. Если используете древесную золу, добавьте её в раствор и тщательно перемешайте. Настойка: Оставьте смесь на 24 часа, чтобы она хорошо перемешалась и настоялась. Фильтрация: Процеживайте раствор через сито или марлю, чтобы удалить крупные частички. Применение: Поливайте растения томатов под корень, используя приготовленный раствор. Подкормку лучше проводить в вечернее время или в облачный день, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях. Частота: Подкормку можно проводить каждые 10-14 дней, начиная с начала августа. Если ваши томаты показывают признаки дефицита питательных веществ (жёлтые листья, слабый рост), увеличьте частоту подкормки.

Правильная подкормка в августе поможет вашим томатам продолжить активное плодоношение и улучшит качество плодов.

Фото: flickr.com/Dwight Sipler(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)