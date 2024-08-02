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Рецепт подкормки томатов в августе
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На зависть соседям: это удобрение сделает ваши томаты крупными и сладкими

Рецепт подкормки томатов в августе

Август — это ключевой месяц для ухода за томатами, особенно если вы хотите обеспечить богатый урожай до конца сезона.

Вот простой и эффективный рецепт подкормки, который поможет вашим томатам процветать в конце лета.

Ингредиенты.

  • 1 литр настоянного куриного помёта (или другой органической подкормки)
  • 10 литров воды
  • 1 столовая ложка древесной золы (опционально)
  • 1 чайная ложка настойки из хвоща полевого (для укрепления растений и борьбы с болезнями, опционально)

Приготовление и применение.

  1. Подготовка раствора:

    • В большом ведре растворите 1 литр настоянного куриного помёта в 10 литрах воды. Если используете древесную золу, добавьте её в раствор и тщательно перемешайте.

  2. Настойка:

    • Оставьте смесь на 24 часа, чтобы она хорошо перемешалась и настоялась.

  3. Фильтрация:

    • Процеживайте раствор через сито или марлю, чтобы удалить крупные частички.

  4. Применение:

    • Поливайте растения томатов под корень, используя приготовленный раствор. Подкормку лучше проводить в вечернее время или в облачный день, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.

  5. Частота:

    • Подкормку можно проводить каждые 10-14 дней, начиная с начала августа. Если ваши томаты показывают признаки дефицита питательных веществ (жёлтые листья, слабый рост), увеличьте частоту подкормки.

Правильная подкормка в августе поможет вашим томатам продолжить активное плодоношение и улучшит качество плодов.

Фото: flickr.com/Dwight Sipler(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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