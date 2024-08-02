На зависть соседям: это удобрение сделает ваши томаты крупными и сладкими

Август — это ключевой месяц для ухода за томатами, особенно если вы хотите обеспечить богатый урожай до конца сезона.
Вот простой и эффективный рецепт подкормки, который поможет вашим томатам процветать в конце лета.
Ингредиенты.
- 1 литр настоянного куриного помёта (или другой органической подкормки)
- 10 литров воды
- 1 столовая ложка древесной золы (опционально)
- 1 чайная ложка настойки из хвоща полевого (для укрепления растений и борьбы с болезнями, опционально)
Приготовление и применение.
-
Подготовка раствора:
- В большом ведре растворите 1 литр настоянного куриного помёта в 10 литрах воды. Если используете древесную золу, добавьте её в раствор и тщательно перемешайте.
-
Настойка:
- Оставьте смесь на 24 часа, чтобы она хорошо перемешалась и настоялась.
-
Фильтрация:
- Процеживайте раствор через сито или марлю, чтобы удалить крупные частички.
-
Применение:
- Поливайте растения томатов под корень, используя приготовленный раствор. Подкормку лучше проводить в вечернее время или в облачный день, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.
-
Частота:
- Подкормку можно проводить каждые 10-14 дней, начиная с начала августа. Если ваши томаты показывают признаки дефицита питательных веществ (жёлтые листья, слабый рост), увеличьте частоту подкормки.
Правильная подкормка в августе поможет вашим томатам продолжить активное плодоношение и улучшит качество плодов.
Фото: flickr.com/Dwight Sipler(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Суд Тбилиси пересмотрит дело Саакашвили о пересечении границы
Суд Грузии пересмотрит дело бывшего лидера республики Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы по причине смены судьи. Об этом пишет Telegram-канал "Sputnik Грузия".
Трамп заявил о том, что Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО
В недавнем интервью телеканалу Fox News, бывший президент США Дональд Трамп выдвинул утверждение о том, что вице-президент Камала Харрис вела переговоры с российским руководством с целью предотвращения украинского конфликта.
Анастасия Волочкова показала фото из семейного архива с отцом
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отце, выдающемся спортсмене Юрии Волочкове.
IT-эксперт Мясоедов: блокировка операционных систем iOS и Android может привести к нарушениям
IT-эксперт Павел Мясоедов предостерег, что блокировка операционных систем iOS и Android в России могла бы привести к серьезному нарушению функционирования страны.