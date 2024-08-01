Помидорная ботва поможет с вредителями

Как можно использовать помидорную ботву

Огородники часто ведут неравный бой с насекомыми-вредителями.

Вредители всегда сильно досаждают огородникам. Можно бороться с ними применяя специфические средства, а можно применять подручные средства, например, помидорную ботву.

Нижние листья и пасынки нужно срезать с куста, залить водой и настаивать дня 2-3.

Когда будет готов концентрированный раствор, им можно опрыскать капусту, редис, огурцы, морковь и многие другие.

Если настаивать раствор неделю, то его можно использовать как удобрение.