Помидорная ботва поможет с вредителями

Огородники часто ведут неравный бой с насекомыми-вредителями.
Вредители всегда сильно досаждают огородникам. Можно бороться с ними применяя специфические средства, а можно применять подручные средства, например, помидорную ботву.
Нижние листья и пасынки нужно срезать с куста, залить водой и настаивать дня 2-3.
Когда будет готов концентрированный раствор, им можно опрыскать капусту, редис, огурцы, морковь и многие другие.
Если настаивать раствор неделю, то его можно использовать как удобрение.
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