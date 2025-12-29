Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:53

Трамп остался доволен одним решением по Украине — и в Кремле это зафиксировали

Трамп заявил, что "слава богу" не передал Томогавки Украине — Ушаков

В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины в российско-американских контактах вновь прозвучала тема поставок вооружений. По словам представителя Кремля, в недавнем разговоре лидеров двух стран был затронут вопрос ракетных систем, которые могли бы изменить характер конфликта. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Разговор Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о деталях телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский лидер, по его словам, затронул тему ракетных комплексов Tomahawk и выразил удовлетворение тем, что они не были переданы Украине.

"Как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk", — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Контекст заявлений

Комментарий Ушакова прозвучал на фоне заявлений российской стороны о недавних событиях в Новгородской области. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник, Киев предпринял атаку на резиденцию президента РФ с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата.

По словам Лаврова, все БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны, данных о пострадавших не поступало. Эти события, как отмечалось ранее, рассматриваются российской стороной как фактор, способный повлиять на дальнейшие переговорные позиции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доказательств участия России в запусках дронов над ФРГ нет — Хольгер Мюнх сегодня в 19:26
Неопознанные БПЛА над военными объектами: власти Германии признали неудобную правду

Власти ФРГ признали, что не располагают доказательствами причастности России к полётам неопознанных беспилотников над страной.

Читать полностью » СНБО Украины согласовал формат дальнейших консультаций с США — Умеров сегодня в 17:14
Вашингтон становится следующей точкой: подготовка встречи Зеленского и Трампа стартовала после Мар-а-Лаго

Президент Украины и США готовятся к важной встрече в 2026 году: какова роль переговоров во Флориде в этом процессе и какие ключевые темы будут обсуждены?

Читать полностью » Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV сегодня в 16:23
Лилль тонет в отходах: мусорщики перекрыли предприятие и сорвали выезд техники

В Лилле мусорщики продолжают забастовку, перекрывая доступ к предприятиям. Условия труда, требования и растущее недовольство жителей в центре конфликта.

Читать полностью » Три иранских спутника дистанционного зондирования запущены из России — IRNA сегодня в 15:38
Россия дала старт, Иран получил глаза: запуск прошёл без шума, последствия могут быть громкими

Иран вывел на орбиту сразу три спутника наблюдения, запущенные с территории России. Среди них — самый технологичный аппарат с элементами ИИ.

Читать полностью » МИД Таиланда опроверг запрет на въезд после поездки в Камбоджу — МИД Таиланда сегодня в 13:17
Таиланд развеял слухи о запрете после Камбоджи: МИД объяснил, что на границе происходит на самом деле

Тайланд не вводил запрет на въезд для туристов, возвращающихся из Камбоджи, несмотря на усиление контроля. Узнайте все детали о ситуации с блогером и местными законами.

Читать полностью » Эксперты обозначили ключевые мировые события 2026 года — аналитики сегодня в 13:05
Планета входит в зону турбулентности: 2026 год готовит сценарии, о которых пока говорят шёпотом

2026 год может изменить привычную карту мира. Истекающие договоры, выборы, новые конфликты и технологии формируют повестку, от которой зависит будущее.

Читать полностью » Вся Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП — Минэнерго Абхазии сегодня в 12:59
Абхазия погрузилась во тьму за считанные минуты: один сбой оставил без света всю страну

Авария на ключевых линиях электропередачи привела к полному обесточиванию Абхазии. Ремонтные бригады уже работают на месте ЧП.

Читать полностью » Канадский ледокол впервые достиг самого северного района Арктического архипелага — CBC сегодня в 10:01
Север долго не пускал — и вдруг открылся: ледокол впервые достиг запретной точки Арктики

Канадский ледокол впервые в истории достиг самого северного участка Арктического архипелага, ранее закрытого для судоходства.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Набережная Коньяалты в Анталии осталась без освещения в туристический сезон — ТурПром
Экономика
Спрос на квалифицированных рабочих в России вырос на 60% — Newsbytes
Наука
Земля охлаждается зимой из-за наклона оси — NASA
Происшествия
Подростки в России массово теряют доступ к iPhone из-за мошенничества с Roblox — База
Мир
Перепалка Трампа и Зеленского стала ключевым событием 2025 года — Financial Times
Мир
Россия пересмотрит часть договорённостей с США по Украине — Юрий Ушаков
Происшествия
Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина
Садоводство
Осенняя посадка голубики ускоряет укоренение кустов — Dzen
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet