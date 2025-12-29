В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины в российско-американских контактах вновь прозвучала тема поставок вооружений. По словам представителя Кремля, в недавнем разговоре лидеров двух стран был затронут вопрос ракетных систем, которые могли бы изменить характер конфликта. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Разговор Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о деталях телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский лидер, по его словам, затронул тему ракетных комплексов Tomahawk и выразил удовлетворение тем, что они не были переданы Украине.

"Как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk", — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Контекст заявлений

Комментарий Ушакова прозвучал на фоне заявлений российской стороны о недавних событиях в Новгородской области. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник, Киев предпринял атаку на резиденцию президента РФ с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата.

По словам Лаврова, все БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны, данных о пострадавших не поступало. Эти события, как отмечалось ранее, рассматриваются российской стороной как фактор, способный повлиять на дальнейшие переговорные позиции.