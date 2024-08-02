TMZ: Тома Круза позвалит участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр

По информации издания TMZ, ссылающегося на собственные источники, знаменитый голливудский актер Том Круз может стать одним из участников церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает издание, Круз предложил Международному олимпийскому комитету оригинальный способ связать парижскую Олимпиаду с предстоящими играми в Лос-Анджелесе в 2028 году. Предполагается, что актер совершит эффектный спуск с крыши стадиона "Стад де Франс" с олимпийским флагом.

Также стало известно, что в марте этого года Круз принял участие в съемках видеоролика для Олимпиады в Лос-Анджелесе. В этом ролике актер совершает путешествие с олимпийским флагом из Франции в США, кульминацией которого становится его приземление с парашютом на знаменитую надпись Hollywood. Планируется, что данный ролик будет показан сразу после выступления Круза в Париже.

Стоит отметить, что это не первый опыт участия Тома Круза в олимпийских мероприятиях. В 2004 году он был одним из факелоносцев в Лос-Анджелесе перед открытием Олимпийских игр в Афинах.

Напомним, церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.

Том Круз — известный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" за роли в таких фильмах, как "Человек дождя" и "Магнолия".

Фото: From Wikimedia Commons/ Dick Thomas Johnson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)