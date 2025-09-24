Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mazda Miata
Mazda Miata
© Wikipedia by TTTNIS is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:00

77 лет — и целая эпоха: что оставил после себя отец культовых Mazda

Дизайнер Mazda Том Матано, автор Miata и RX-7, скончался на 77-м году жизни

Автомобильный мир потерял одного из самых значимых дизайнеров. Том Матано, легендарный автор облика Mazda Miata и RX-7, скончался 20 сентября на 77-м году жизни.

Его называли "отцом Miata", ведь именно он вместе с Бобом Холлом стоял у истоков культового родстера. Но вклад Матано в мировую автомобильную индустрию значительно шире.

Карьера: от GM до BMW

Будущий дизайнер родился в Японии и окончил университет Сэйкэй в Токио по инженерной специальности в 1969 году. После этого он перебрался в США и поступил в Art Center School of Design в Пасадене, где получил художественное образование.

В 1974 году Матано начал работать в General Motors, а вскоре уехал в Австралию, чтобы присоединиться к Holden. Там он занимался в том числе оформлением спортивных автомобилей марки. Затем его путь привёл в Мюнхен, в BMW, где он участвовал в разработке 3-й серии E36.

Mazda и рождение иконы

Настоящая слава пришла к нему в Mazda. В 1983 году он стал главным дизайнером североамериканского подразделения компании, а затем возглавил глобальное дизайн-бюро марки. Под его руководством появились:
• первый и второй поколения Miata (NA и NB),
• третье поколение RX-7 (FD).

Его философия формировала стиль марки почти два десятилетия. В 2002 году, завершив карьеру в Mazda, Матано возглавил Школу промышленного дизайна в Университете искусств Сан-Франциско.

Дизайнер и наставник

Особенность Матано была не только в таланте художника, но и в открытости. Он регулярно общался с фанатами Miata, участвовал в автособытиях и вдохновлял молодых дизайнеров. Именно это сделало его уход особенно тяжёлым для сообщества.

Цитата о философии дизайна

"Мы должны начинать с человека. С реальных потребностей пользователей, прежде всего — с предложений тёплых и в каком-то смысле эмпатичных решений. Я помню, как, создавая линии RX-7 FD, я думал о спортивном, но не мускулистом теле, которое будто нуждается в мягком прикосновении. В результате получилось нечто, вызывающее привязанность: владельцы ставили машину в гараж с улыбкой. Вот что важно: дизайн никогда не должен терять этот смысл", — сказал дизайнер Том Матано.

Сравнение: роль дизайнера в индустрии

Дизайнер Главные проекты Влияние
Том Матано Mazda Miata, RX-7 FD Культовые спорткары, философия "дизайн для человека"
Джорджетто Джуджаро VW Golf Mk1, Lotus Esprit Массовые хиты и смелые концепции
Крис Бэнгл BMW E65, Z4 Провокационные формы, вызвавшие дискуссии
Широ Накамура Nissan GT-R, Cube Совмещение агрессии и японской эстетики

Советы шаг за шагом (HowTo) для будущих дизайнеров

  1. Учитесь у классиков — анализируйте работы Матано и его современников.

  2. Развивайте эмпатию — дизайн должен отражать человеческие эмоции.

  3. Экспериментируйте с линиями, но помните о функциональности.

  4. Не забывайте про контекст — каждая машина должна жить в своей эпохе.

  5. Всегда думайте о владельце, а не только о рынке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: гнаться за модой.

  • Последствие: устаревший дизайн через 5 лет.

  • Альтернатива: timeless-дизайн, как у Miata.

  • Ошибка: ориентироваться только на технологии.

  • Последствие: потеря эмоциональности.

  • Альтернатива: сочетать механику и эстетику.

  • Ошибка: игнорировать пользователей.

  • Последствие: "холодные" продукты.

  • Альтернатива: создавать машины, вызывающие привязанность.

А что если…

А что если Miata никогда бы не появилась? В этом случае ниша доступного и лёгкого родстера осталась бы пустой, а автомобильная культура лишилась бы машины, которая стала символом удовольствия от вождения.

Плюсы и минусы наследия Матано

Плюсы Минусы
Создание культовой Miata Трудно превзойти его стандарты
Влияние на целую школу дизайнеров Высокая планка для последователей
Гармония стиля и функционала Философия требует тонкого чувства, а не слепого копирования

FAQ

Почему Матано называют "отцом Miata"?
Он был ключевым дизайнером проекта и задал философию модели.

Какая машина считалась его любимой работой?
Mazda RX-7 FD — проект, в котором он реализовал идею "атлетичного, но не агрессивного тела".

Чем он занимался после Mazda?
Преподавал и руководил школой промышленного дизайна в Сан-Франциско.

Мифы и правда

  • Миф: Miata создали исключительно инженеры.
    Правда: дизайн Матано сыграл решающую роль.

  • Миф: RX-7 FD был случайным успехом.
    Правда: линии кузова тщательно продумывались с учётом эмоций владельцев.

  • Миф: Матано работал только в Mazda.
    Правда: он прошёл через GM, Holden и BMW до прихода в японскую марку.

3 интересных факта

• Его карьера началась с оформления спортивных машин Holden в Австралии.
• Он приложил руку к разработке BMW 3-й серии E36.
• В Miata Матано воплотил философию "Jinba Ittai" — единства водителя и машины.

Исторический контекст

  • 1980-е годы: японские автопроизводители искали способ конкурировать с европейскими спорткарами.

  • Mazda предложила лёгкий, доступный родстер, вдохновлённый классическими британскими машинами.

  • Благодаря дизайну Матано Miata стала культовой моделью, превратившись в самый популярный родстер в истории.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Швед Тоббе Юханссон построил Volvo V70 с мотором Toyota 2JZ мощностью 1300 л.с. сегодня в 12:26

Best in Show или лучший способ разориться: история самого опасного Volvo в мире

Универсал Volvo V70 превратился в проект-легенду с мотором Toyota 2JZ и мощностью 1300 л.с. Десятилетняя работа подарила миру нечто уникальное.

Читать полностью » Mash: Aurus подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда для сладостей и косметики сегодня в 12:19

Сначала лимузин, теперь лосьон: как Aurus превращается в lifestyle-бренд

Aurus может выйти за пределы автопрома: бренд люксовых машин подал заявку на регистрацию товарного знака для сладостей и косметики.

Читать полностью » Mash сообщил о возможной остановке производства Lada Aura — АвтоВАЗ опроверг сегодня в 11:19

Aura, ты не взлетела: у самой дорогой Lada — 792 покупателя за 8 месяцев

Lada Aura могла быть снята с производства из-за низкого спроса. Что известно о продажах седана и почему «АвтоВАЗ» отрицает проблемы?

Читать полностью » Россия обогнала Великобританию, Францию и Италию по продажам авто в августе — Автостат сегодня в 10:19

Россия снова в топе: продажи авто обошли Италию, Францию и Британию — хоть и на время

В августе Россия неожиданно вошла в топ-10 мировых авторынков, обогнав Францию и Италию. Но сможет ли страна удержать результат по итогам года?

Читать полностью » Isuzu запустит в Японии проект по быстрой замене батарей в электрофургонах Elf сегодня в 9:33

Доставка без пауз: как Isuzu научила фургоны менять батареи быстрее, чем водители пьют кофе

Японцы придумали, как сократить время простоя электрофургонов почти до нуля — экспериментальная технология обещает изменить весь рынок доставки.

Читать полностью » Reuters: Panasonic готовит аккумулятор без анода для Tesla и других марок сегодня в 9:06

Tesla готовит реванш против Китая: новая батарея меняет правила игры

Panasonic готовит революционную батарею для Tesla: новые технологии обещают увеличить пробег электромобилей и изменить рынок в ближайшие годы.

Читать полностью » Представитель Citroen заявил, что новый 2CV будет стоить около 15 тыс. евро сегодня в 8:46

Легенда возвращается: Citroen готовит новое рождение культового автомобиля

Легендарный Citroen 2CV может вернуться в 2026 году в виде современного микрогибрида. Но станет ли он массовым автомобилем или нишевым ретро-проектом?

Читать полностью » Водитель Tesla Model Y в США полностью доверился автопилоту и влетел в стальной пандус сегодня в 8:22

Железный зверь споткнулся о ржавый капкан: тест автопилота Tesla закончился провалом

Tesla Model Y с Full Self-Driving врезалась в пандус уже через 60 миль после старта. Что это значит для будущего автономного вождения?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В 80–90-х Chevrolet использовала лампу Trouble Light для подсветки моторного отсека
Авто и мото

Toyota Research Institute тестирует приложение ChargeMinder для оптимизации зарядки электромобилей
Технологии

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max
Питомцы

Ветеринары выявили 5 главных причин, почему собаки едят слишком быстро
Авто и мото

Компания Nissan подтвердила: Sentra девятого поколения сохранил мотор 2.0 на 149 л.с.
Наука

Учёные подтвердили, что рыбы-улитки обитают на глубине свыше 4000 метров и обладают уникальными адаптациями
Питомцы

Ветеринары установили связь между музыкой и поведением домашних питомцев
Спорт и фитнес

Тренер посоветовал делать наклоны и разминку шеи для профилактики проблем со спиной и сосудами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet