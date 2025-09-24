77 лет — и целая эпоха: что оставил после себя отец культовых Mazda
Автомобильный мир потерял одного из самых значимых дизайнеров. Том Матано, легендарный автор облика Mazda Miata и RX-7, скончался 20 сентября на 77-м году жизни.
Его называли "отцом Miata", ведь именно он вместе с Бобом Холлом стоял у истоков культового родстера. Но вклад Матано в мировую автомобильную индустрию значительно шире.
Карьера: от GM до BMW
Будущий дизайнер родился в Японии и окончил университет Сэйкэй в Токио по инженерной специальности в 1969 году. После этого он перебрался в США и поступил в Art Center School of Design в Пасадене, где получил художественное образование.
В 1974 году Матано начал работать в General Motors, а вскоре уехал в Австралию, чтобы присоединиться к Holden. Там он занимался в том числе оформлением спортивных автомобилей марки. Затем его путь привёл в Мюнхен, в BMW, где он участвовал в разработке 3-й серии E36.
Mazda и рождение иконы
Настоящая слава пришла к нему в Mazda. В 1983 году он стал главным дизайнером североамериканского подразделения компании, а затем возглавил глобальное дизайн-бюро марки. Под его руководством появились:
• первый и второй поколения Miata (NA и NB),
• третье поколение RX-7 (FD).
Его философия формировала стиль марки почти два десятилетия. В 2002 году, завершив карьеру в Mazda, Матано возглавил Школу промышленного дизайна в Университете искусств Сан-Франциско.
Дизайнер и наставник
Особенность Матано была не только в таланте художника, но и в открытости. Он регулярно общался с фанатами Miata, участвовал в автособытиях и вдохновлял молодых дизайнеров. Именно это сделало его уход особенно тяжёлым для сообщества.
Цитата о философии дизайна
"Мы должны начинать с человека. С реальных потребностей пользователей, прежде всего — с предложений тёплых и в каком-то смысле эмпатичных решений. Я помню, как, создавая линии RX-7 FD, я думал о спортивном, но не мускулистом теле, которое будто нуждается в мягком прикосновении. В результате получилось нечто, вызывающее привязанность: владельцы ставили машину в гараж с улыбкой. Вот что важно: дизайн никогда не должен терять этот смысл", — сказал дизайнер Том Матано.
Сравнение: роль дизайнера в индустрии
|Дизайнер
|Главные проекты
|Влияние
|Том Матано
|Mazda Miata, RX-7 FD
|Культовые спорткары, философия "дизайн для человека"
|Джорджетто Джуджаро
|VW Golf Mk1, Lotus Esprit
|Массовые хиты и смелые концепции
|Крис Бэнгл
|BMW E65, Z4
|Провокационные формы, вызвавшие дискуссии
|Широ Накамура
|Nissan GT-R, Cube
|Совмещение агрессии и японской эстетики
Советы шаг за шагом (HowTo) для будущих дизайнеров
-
Учитесь у классиков — анализируйте работы Матано и его современников.
-
Развивайте эмпатию — дизайн должен отражать человеческие эмоции.
-
Экспериментируйте с линиями, но помните о функциональности.
-
Не забывайте про контекст — каждая машина должна жить в своей эпохе.
-
Всегда думайте о владельце, а не только о рынке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: гнаться за модой.
-
Последствие: устаревший дизайн через 5 лет.
-
Альтернатива: timeless-дизайн, как у Miata.
-
Ошибка: ориентироваться только на технологии.
-
Последствие: потеря эмоциональности.
-
Альтернатива: сочетать механику и эстетику.
-
Ошибка: игнорировать пользователей.
-
Последствие: "холодные" продукты.
-
Альтернатива: создавать машины, вызывающие привязанность.
А что если…
А что если Miata никогда бы не появилась? В этом случае ниша доступного и лёгкого родстера осталась бы пустой, а автомобильная культура лишилась бы машины, которая стала символом удовольствия от вождения.
Плюсы и минусы наследия Матано
|Плюсы
|Минусы
|Создание культовой Miata
|Трудно превзойти его стандарты
|Влияние на целую школу дизайнеров
|Высокая планка для последователей
|Гармония стиля и функционала
|Философия требует тонкого чувства, а не слепого копирования
FAQ
Почему Матано называют "отцом Miata"?
Он был ключевым дизайнером проекта и задал философию модели.
Какая машина считалась его любимой работой?
Mazda RX-7 FD — проект, в котором он реализовал идею "атлетичного, но не агрессивного тела".
Чем он занимался после Mazda?
Преподавал и руководил школой промышленного дизайна в Сан-Франциско.
Мифы и правда
-
Миф: Miata создали исключительно инженеры.
Правда: дизайн Матано сыграл решающую роль.
-
Миф: RX-7 FD был случайным успехом.
Правда: линии кузова тщательно продумывались с учётом эмоций владельцев.
-
Миф: Матано работал только в Mazda.
Правда: он прошёл через GM, Holden и BMW до прихода в японскую марку.
3 интересных факта
• Его карьера началась с оформления спортивных машин Holden в Австралии.
• Он приложил руку к разработке BMW 3-й серии E36.
• В Miata Матано воплотил философию "Jinba Ittai" — единства водителя и машины.
Исторический контекст
-
1980-е годы: японские автопроизводители искали способ конкурировать с европейскими спорткарами.
-
Mazda предложила лёгкий, доступный родстер, вдохновлённый классическими британскими машинами.
-
Благодаря дизайну Матано Miata стала культовой моделью, превратившись в самый популярный родстер в истории.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru