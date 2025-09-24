77 лет — и целая эпоха: что оставил после себя отец культовых Mazda

Автомобильный мир потерял одного из самых значимых дизайнеров. Том Матано, легендарный автор облика Mazda Miata и RX-7, скончался 20 сентября на 77-м году жизни.

Его называли "отцом Miata", ведь именно он вместе с Бобом Холлом стоял у истоков культового родстера. Но вклад Матано в мировую автомобильную индустрию значительно шире.

Карьера: от GM до BMW

Будущий дизайнер родился в Японии и окончил университет Сэйкэй в Токио по инженерной специальности в 1969 году. После этого он перебрался в США и поступил в Art Center School of Design в Пасадене, где получил художественное образование.

В 1974 году Матано начал работать в General Motors, а вскоре уехал в Австралию, чтобы присоединиться к Holden. Там он занимался в том числе оформлением спортивных автомобилей марки. Затем его путь привёл в Мюнхен, в BMW, где он участвовал в разработке 3-й серии E36.

Mazda и рождение иконы

Настоящая слава пришла к нему в Mazda. В 1983 году он стал главным дизайнером североамериканского подразделения компании, а затем возглавил глобальное дизайн-бюро марки. Под его руководством появились:

• первый и второй поколения Miata (NA и NB),

• третье поколение RX-7 (FD).

Его философия формировала стиль марки почти два десятилетия. В 2002 году, завершив карьеру в Mazda, Матано возглавил Школу промышленного дизайна в Университете искусств Сан-Франциско.

Дизайнер и наставник

Особенность Матано была не только в таланте художника, но и в открытости. Он регулярно общался с фанатами Miata, участвовал в автособытиях и вдохновлял молодых дизайнеров. Именно это сделало его уход особенно тяжёлым для сообщества.

Цитата о философии дизайна

"Мы должны начинать с человека. С реальных потребностей пользователей, прежде всего — с предложений тёплых и в каком-то смысле эмпатичных решений. Я помню, как, создавая линии RX-7 FD, я думал о спортивном, но не мускулистом теле, которое будто нуждается в мягком прикосновении. В результате получилось нечто, вызывающее привязанность: владельцы ставили машину в гараж с улыбкой. Вот что важно: дизайн никогда не должен терять этот смысл", — сказал дизайнер Том Матано.

Сравнение: роль дизайнера в индустрии

Дизайнер Главные проекты Влияние Том Матано Mazda Miata, RX-7 FD Культовые спорткары, философия "дизайн для человека" Джорджетто Джуджаро VW Golf Mk1, Lotus Esprit Массовые хиты и смелые концепции Крис Бэнгл BMW E65, Z4 Провокационные формы, вызвавшие дискуссии Широ Накамура Nissan GT-R, Cube Совмещение агрессии и японской эстетики

Советы шаг за шагом (HowTo) для будущих дизайнеров

Учитесь у классиков — анализируйте работы Матано и его современников. Развивайте эмпатию — дизайн должен отражать человеческие эмоции. Экспериментируйте с линиями, но помните о функциональности. Не забывайте про контекст — каждая машина должна жить в своей эпохе. Всегда думайте о владельце, а не только о рынке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: гнаться за модой.

Последствие: устаревший дизайн через 5 лет.

Альтернатива: timeless-дизайн, как у Miata.

Ошибка: ориентироваться только на технологии.

Последствие: потеря эмоциональности.

Альтернатива: сочетать механику и эстетику.

Ошибка: игнорировать пользователей.

Последствие: "холодные" продукты.

Альтернатива: создавать машины, вызывающие привязанность.

А что если…

А что если Miata никогда бы не появилась? В этом случае ниша доступного и лёгкого родстера осталась бы пустой, а автомобильная культура лишилась бы машины, которая стала символом удовольствия от вождения.

Плюсы и минусы наследия Матано

Плюсы Минусы Создание культовой Miata Трудно превзойти его стандарты Влияние на целую школу дизайнеров Высокая планка для последователей Гармония стиля и функционала Философия требует тонкого чувства, а не слепого копирования

FAQ

Почему Матано называют "отцом Miata"?

Он был ключевым дизайнером проекта и задал философию модели.

Какая машина считалась его любимой работой?

Mazda RX-7 FD — проект, в котором он реализовал идею "атлетичного, но не агрессивного тела".

Чем он занимался после Mazda?

Преподавал и руководил школой промышленного дизайна в Сан-Франциско.

Мифы и правда

Миф: Miata создали исключительно инженеры.

Правда: дизайн Матано сыграл решающую роль.

Миф: RX-7 FD был случайным успехом.

Правда: линии кузова тщательно продумывались с учётом эмоций владельцев.

Миф: Матано работал только в Mazda.

Правда: он прошёл через GM, Holden и BMW до прихода в японскую марку.

3 интересных факта

• Его карьера началась с оформления спортивных машин Holden в Австралии.

• Он приложил руку к разработке BMW 3-й серии E36.

• В Miata Матано воплотил философию "Jinba Ittai" — единства водителя и машины.

Исторический контекст