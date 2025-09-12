Том Холланд сменил роль супергероя на роль трезвенника: что изменилось

Он давно известен публике как звезда "Человека-паука", но последние годы имя Тома Холланда всё чаще звучит не только в контексте кино. Актёр открыто рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью и о том, как отказ от спиртного изменил его жизнь. Теперь Холланд не только делится личным опытом, но и развивает бизнес, связанный с безалкогольными напитками.

Путь к трезвости

В свежем интервью журналу Esquire Том Холланд признался, что уже три с половиной года не употребляет алкоголь. По его словам, жизнь без спиртного оказалась совершенно иной — в лучшую сторону.

"Это потрясающее ощущение. Почти как будто сменить личность", — сказал актёр Том Холланд.

Решение отказаться от алкоголя пришло не сразу. Ещё в 2022 году он участвовал в популярной программе "Сухой январь", рассчитывая лишь временно сделать паузу. Но уже после первых недель актёр понял: спиртное занимает в его жизни слишком много места.

Сложности на старте

Актёр признавался, что каждый раз начинал с одного бокала, но редко останавливался вовремя. Постепенно привычка стала сказываться на его самочувствии: после весёлых вечеров утро приносило упадок сил, а выходные нередко превращались в потерянное время.

"Каждую пятницу после работы я напивался. У меня не было негативного опыта, но я выпивал столько, что портил себе следующий день", — рассказал звезда "Человека-паука".

Сначала Холланд считал, что контролирует ситуацию. Но когда желание выпить стало слишком навязчивым, он осознал, что необходимы перемены.

Перемены в жизни

Окончательный перелом произошёл, когда актёр заметил, что без алкоголя он стал чувствовать себя энергичнее и спокойнее. В подкасте On Purpose с Джеем Шетти в 2023 году он назвал отказ от спиртного "лучшим поступком в своей жизни".

"Я стал лучше спать. Я стал лучше справляться с проблемами", — отметил актёр Том Холланд.

Эти слова стали для многих поклонников вдохновением. Холланд показал, что даже публичные люди не застрахованы от проблем, связанных с алкоголем, и что трезвость может открыть новые горизонты.

Новый бизнес — новые цели

Параллельно с актёрской карьерой Холланд занялся предпринимательством. Он основал компанию Bero, которая выпускает безалкогольное пиво. Проект оказался востребованным: рынок таких напитков стремительно растёт, особенно в Европе и США, где культура осознанного потребления набирает обороты.

"Я очень горжусь этим бизнесом. Каждый день мы делаем большие шаги в правильном направлении и растем, придумывая новые способы инноваций", — добавил актёр Том Холланд.

По его словам, к зиме этого года и лету следующего компания готовит новые продукты, которые могут удивить покупателей.