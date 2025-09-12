Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Том Холланд
Том Холланд
© commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:55

Том Холланд сменил роль супергероя на роль трезвенника: что изменилось

Том Холланд назвал отказ от алкоголя лучшим решением в своей жизни

Он давно известен публике как звезда "Человека-паука", но последние годы имя Тома Холланда всё чаще звучит не только в контексте кино. Актёр открыто рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью и о том, как отказ от спиртного изменил его жизнь. Теперь Холланд не только делится личным опытом, но и развивает бизнес, связанный с безалкогольными напитками.

Путь к трезвости

В свежем интервью журналу Esquire Том Холланд признался, что уже три с половиной года не употребляет алкоголь. По его словам, жизнь без спиртного оказалась совершенно иной — в лучшую сторону.

"Это потрясающее ощущение. Почти как будто сменить личность", — сказал актёр Том Холланд.

Решение отказаться от алкоголя пришло не сразу. Ещё в 2022 году он участвовал в популярной программе "Сухой январь", рассчитывая лишь временно сделать паузу. Но уже после первых недель актёр понял: спиртное занимает в его жизни слишком много места.

Сложности на старте

Актёр признавался, что каждый раз начинал с одного бокала, но редко останавливался вовремя. Постепенно привычка стала сказываться на его самочувствии: после весёлых вечеров утро приносило упадок сил, а выходные нередко превращались в потерянное время.

"Каждую пятницу после работы я напивался. У меня не было негативного опыта, но я выпивал столько, что портил себе следующий день", — рассказал звезда "Человека-паука".

Сначала Холланд считал, что контролирует ситуацию. Но когда желание выпить стало слишком навязчивым, он осознал, что необходимы перемены.

Перемены в жизни

Окончательный перелом произошёл, когда актёр заметил, что без алкоголя он стал чувствовать себя энергичнее и спокойнее. В подкасте On Purpose с Джеем Шетти в 2023 году он назвал отказ от спиртного "лучшим поступком в своей жизни".

"Я стал лучше спать. Я стал лучше справляться с проблемами", — отметил актёр Том Холланд.

Эти слова стали для многих поклонников вдохновением. Холланд показал, что даже публичные люди не застрахованы от проблем, связанных с алкоголем, и что трезвость может открыть новые горизонты.

Новый бизнес — новые цели

Параллельно с актёрской карьерой Холланд занялся предпринимательством. Он основал компанию Bero, которая выпускает безалкогольное пиво. Проект оказался востребованным: рынок таких напитков стремительно растёт, особенно в Европе и США, где культура осознанного потребления набирает обороты.

"Я очень горжусь этим бизнесом. Каждый день мы делаем большие шаги в правильном направлении и растем, придумывая новые способы инноваций", — добавил актёр Том Холланд.

По его словам, к зиме этого года и лету следующего компания готовит новые продукты, которые могут удивить покупателей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

HBO объявил о запуске третьего сезона сериала вчера в 21:06

Возвращение, которого ждали годы: Николь Кидман и Риз Уизерспун снова вместе

HBO официально подтвердил третий сезон "Большой маленькой лжи". Что известно о продолжении и почему зрители так ждут его возвращения?

Читать полностью » Бритни Спирс ответила на критику Daily Mail о беспорядке в её доме вчера в 18:30

"Позор тем, кто судит!" — Бритни Спирс сорвалась после нападок в сети

Бритни Спирс снова ответила на критику в сети. Что сказала певица и почему ее дом стал поводом для громких споров?

Читать полностью » Эльза Хоск объявила о помолвке с Томом Дейли после 10 лет отношений вчера в 17:25

Десять лет ожидания: как Эльза Хоск наконец сказала заветное "да"

Эльза Хоск поделилась романтическим моментом с поклонниками: предложение, роскошное кольцо и воспоминания о 10-летнем пути пары.

Читать полностью » Принц Гарри встретился с королём Карлом III в Лондоне после 19 месяцев разлуки — The Telegraph вчера в 16:17

Гарри вернулся в Лондон: примирение или новый виток драмы

Принц Гарри спустя 19 месяцев впервые встретился с королём Карлом III. Встреча прошла в Кларенс-Хаус и длилась меньше часа, но стала символом возможного примирения.

Читать полностью » Стендап-комик Евгений Чебатков назвал атмосферу в индустрии токсичной вчера в 15:11

Евгений Чебатков раскрыл: мир стендапа вовсе не так весел, как кажется

Евгений Чебатков откровенно рассказал о трудностях в среде стендап-комиков, о боли провалов и о том, почему выбрал творчество вместо карьеры в рекламе.

Читать полностью » Джеймс Ганн: в новом фильме Супермен и Лекс Лютор объединятся против общей угрозы вчера в 14:03

Когда герой и злодей на одной стороне: новый фильм DC рушит привычные правила

Супермен и Лекс Лютор вынуждены объединиться в новой главе вселенной DC. Джеймс Ганн обещает сюжет, который изменит восприятие героев.

Читать полностью » Стивен Спилберг стал лидером благодарностей на вчера в 13:56

Рейтинг благодарностей на "Оскаре": кто в топе упоминаний

Статистика благодарственных речей на "Оскаре" удивила: режиссеры и продюсеры получают больше признаний, чем божественные силы. Узнайте, кто лидирует.

Читать полностью » Тайка Вайтити и Рита Ора готовят бродвейский мюзикл о провале фестиваля Fyre вчера в 12:49

Скандал на Багамах оживёт на сцене: Рита Ора выходит на сцену театра

Тайка Вайтити и Рита Ора готовят бродвейский мюзикл о скандальном фестивале Fyre — зрителей ждёт сатира, музыка и необычный взгляд на провал.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джулия Робертс рассказала о строгом воспитании детей и ограничении гаджетов
Спорт и фитнес

Программа тренировок Дуэйна Джонсона: мнение тренера Скотта Мициелла
Авто и мото

Эксперты назвали автомобили до 500 тысяч рублей на вторичном рынке России
Туризм

Национальные парки США сочетают природу и развитую туристическую инфраструктуру
Садоводство

Садовый конфликт: как корни деревьев влияют на урожайность соседей
Питомцы

Басенджи издают йодль вместо лая и отличаются высокой чистоплотностью
Технологии

Новая функция iOS 26 RC снижает усталость глаз от мерцания экрана
Наука

Учёные Университета Барселоны: "шары Посейдона" возвращают микропластик с морского дна на берег
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet