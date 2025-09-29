Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Том Холланд
© commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:59

Миллионы на кону: зачем Том Холланд рисковал жизнью ради одного трюка

Том Холланд оказался в центре внимания не только из-за съемок нового фильма о супергерое, но и по причине неожиданной травмы. Несколько дней поклонники актера были в тревоге, ведь с площадки его увезли прямо в больницу. Только теперь артист решил прервать молчание и поделился своими ощущениями, а заодно поддержал благотворительный проект своей семьи.

Что произошло на съемках

Инцидент случился 19 сентября во время работы над картиной "Человек-паук: Нет пути домой". При выполнении трюка 29-летний актер получил удар головой. Врачи диагностировали сотрясение мозга, и съемочный процесс пришлось остановить. Студия понесла серьезные убытки, а судьба блокбастера на какое-то время оказалась под вопросом.

По данным британских СМИ, простой обходится киностудии примерно в 2 миллиона долларов за каждый день. Несмотря на это, официальная дата премьеры — июль 2026 года — пока не изменена.

Первое обращение к фанатам

После госпитализации Том Холланд не появлялся на публике и никак не комментировал ситуацию. Только на прошлой неделе он вышел в соцсети, опубликовав видео с благотворительного вечера фонда The Brothers Trust, основанного его родителями. На мероприятии актер появился вместе с Зендаей.

"The Brothers Trust значит для меня больше, чем я могу выразить словами… Собираем деньги на фантастические проекты и получаем от этого удовольствие!", — написал актер.

Холланд признался, что ему пришлось покинуть концерт раньше времени, но заверил поклонников, что чувствует себя лучше.

"Мне жаль, что пришлось уйти раньше, но я чувствую себя лучше и иду на поправку", — отметил актер.

Советы шаг за шагом: как снимают опасные сцены

  1. Используют страховочные тросы и мягкие покрытия.

  2. Трюк репетируется десятки раз без камеры.

  3. Задействуют дублеров-каскадеров.

  4. Проверяют каждую деталь реквизита и конструкции.

  5. Врач дежурит на площадке во время трюков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: актер выполняет трюк без каскадера.
    → Последствие: срыв съемок из-за травмы.
    → Альтернатива: использовать дублера для опасных сцен.

  • Ошибка: экономия на подготовке площадки.
    → Последствие: дорогостоящие простои и страховые выплаты.
    → Альтернатива: профессиональные каскадерские команды и проверенные декорации.

  • Ошибка: недостаточное время на репетиции.
    → Последствие: некачественный дубль или авария.
    → Альтернатива: закладывать запас по графику.

А что если…

А что если бы студия решила отказаться от живых трюков и полностью заменить их компьютерной графикой? Фильм бы сняли быстрее, а риски снизились. Но зрительская реакция могла оказаться неоднозначной: фанаты ценят реализм и энергетику "живого" движения.

Плюсы и минусы самостоятельных трюков

Плюсы Минусы
Повышает интерес публики Высокий риск для здоровья
Делает актера ближе к фанатам Возможные срывы графика
Реалистичность сцены Огромные финансовые убытки при аварии

FAQ

Как долго восстанавливается актер после сотрясения мозга?
В среднем несколько недель, но врачи рекомендуют щадящий режим до полного исчезновения симптомов.

Сколько стоит простой на съемках голливудского блокбастера?
По оценкам СМИ, до 2 млн долларов в день.

Кто оплачивает убытки при травмах актера?
Обычно расходы покрываются страховыми компаниями, но часть убытков ложится и на продюсеров.

Мифы и правда

  • Миф: все супергерои выполняют трюки сами.
    Правда: большинство опасных сцен исполняют каскадеры.

  • Миф: компьютерная графика полностью заменяет реальные трюки.
    Правда: зритель замечает искусственность, поэтому реальные элементы важны.

  • Миф: травмы на съемках — редкость.
    Правда: в киноиндустрии каждый год фиксируются десятки подобных случаев.

Интересные факты

  1. Страховой полис крупных голливудских актеров может стоить миллионы долларов.

  2. В некоторых фильмах специально снимают две версии сцен — с актером и с каскадером.

  3. Том Круз известен тем, что выполняет почти все трюки сам, что увеличивает кассовые сборы.

Исторический контекст

  • В 1982 году Харрисон Форд травмировал спину на съемках "Индианы Джонса".

  • В 1994 году Брэндон Ли погиб во время работы над "Вороном" из-за несчастного случая с оружием.

  • В 2015 году во время съемок "Звездных войн" Харрисон Форд вновь получил травму, когда на него упала дверь Millennium Falcon.

