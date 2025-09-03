Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:59

Секрет Томa Холланда: как диагноз помогает играть супергероев

Том Холланд рассказал IGN о жизни с СДВГ и дислексией

В детстве или взрослом возрасте диагнозы вроде СДВГ и дислексии могут показаться чем-то, что закрывает многие двери. Но история Тома Холланда доказывает обратное. Актёр, известный по роли Питера Паркера в киновселенной Marvel, рассказал, что именно эти особенности сделали его более внимательным к своим чувствам и научили искать необычные способы самовыражения.

Диагноз, который не мешает жить

В интервью IGN Том Холланд признался, что у него диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также дислексию. По словам актёра, работа над новым образом всегда начинается с "чистого холста", и именно этот момент может быть для него самым сложным. Причина — трудности с концентрацией, которые сопровождают его с детства.

Он отметил, что на первых этапах подготовки к роли ему бывает непросто сосредоточиться, но со временем он научился воспринимать это как вызов, а не как препятствие.

"Чистый холст может быть пугающим из-за проблем с концентрацией", — сказал актёр Том Холланд.

Как творчество помогает адаптироваться

Холланд подчеркнул, что именно деятельность, связанная с креативностью, поддерживает его и помогает находить баланс. Любая возможность мыслить нестандартно, придумывать новое и не следовать готовым шаблонам делает процесс комфортнее.

Он считает, что регулярный выход из зоны комфорта помогает привыкать к новой реальности и избавляет от страха перед сложностями. Это касается не только работы в кино, но и повседневной жизни.

Советы актёра тем, кто сталкивается с похожими трудностями

В интервью артист поделился наблюдением: многие люди склонны воспринимать диагноз как ограничение. Но, по его мнению, важно искать возможности, которые раскрывают внутренний потенциал.

"Не важно, молодой ты или взрослый, это может коснуться всех", — отметил актёр Том Холланд.

Он посоветовал уделять время деятельности, которая развивает творческое мышление и требует отхода от привычных схем. Это помогает не только справляться с особенностями восприятия, но и формировать здоровую привычку мыслить шире.

"Стоит всеми силами взаимодействовать с чем-то, что заставляет тебя мыслить нестандартно и не по инструкции", — подчеркнул актёр Том Холланд.

