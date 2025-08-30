Москва без бесплатных дорог: реальность будущего или страшилка экспертов

Москва может ли когда-нибудь стать городом с полностью платными дорогами? Этот вопрос всплыл после заявлений экспертов и публикаций в СМИ. Однако столичный департамент транспорта поспешил развеять слухи: официальных планов и предложений о переводе всей улично-дорожной сети в категорию платной не поступало.

Действующие маршруты

Сегодня в Москве функционируют лишь два платных объекта. Первый — проспект Багратиона, который остаётся востребованным у автомобилистов даже несмотря на высокие тарифы. Второй — Московский скоростной диаметр, построенный как альтернатива перегруженным магистралям. В Дептрансе напоминают, что эти проекты уже несколько лет демонстрируют эффективность, а автомобилисты активно пользуются ими.

Версия экспертов

Инициатива сделать платным каждый километр пути по Москве впервые прозвучала из уст Михаила Блинкина, члена Общественного совета при Минтрансе России. Специалист по урбанистике в интервью изданию "Абзац" подчеркнул, что подобная система могла бы снизить транспортную нагрузку на город.

По его словам, мировой опыт показывает: плата за проезд стимулирует жителей пользоваться общественным транспортом и позволяет более эффективно управлять дорожной сетью.

Новые проекты

Интересно, что в марте 2024 года московские власти действительно подвели итоги конкурса на строительство двух новых платных трасс. Компания "Дороги Москвы — Магистральная" займётся проектом дороги от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда. Её соучредителем является "ГПБ-Инфраструктурный холдинг" — дочерняя структура Газпромбанка.

Второй проект — дорога от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Подрядчиком назначено ООО "Столичная Магистраль Юг", которое входит в структуру "ВТБ Инфраструктурного Холдинга".